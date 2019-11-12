81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu

Gebzen,n Pelitli bölgesinde 63 bin fidan dikildi.
Daha önce çıkan yangında tahrip olan bölgede gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile diğer ilgililer, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Vali Aksoy'un günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasının ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.Zonguldak'taki etkinliğe maden işçileri de katıldı
Zonguldak'ta, program kapsamında 86 bin 500 fidan dikildi.
Çaycuma ilçesine bağlı Kahvecioğlu köyünde düzenlenen fidan dikme töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Vali Erdoğan Bektaş, etkinliğe katılımının yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, kampanyanın verimli ve güzel geçtiğini söyledi.
AA