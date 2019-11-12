81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlendi.

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlendi.Orman Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 11 milyonluk rekor fidan dikme kampanyasına havalimanı sahasına fidan dikerek destek olan İstanbul Havalimanı çalışanları, ilk yıl hedefini 1.000 hektar fidan olarak belirledi. 5 yıl içinde her yıl 1.000 hektarlık ağaçlandırma çalışması yapmayı hedefleyen İstanbul Havalimanı, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Amasya, Konya ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı sorumluluk sahalarında da yapılacak çalışmalarla Türkiye’nin milli ağaçlandırma projesine destek olmayı amaçlıyor.



Gebzen,n Pelitli bölgesinde 63 bin fidan dikildi.

Daha önce çıkan yangında tahrip olan bölgede gerçekleştirilen fidan dikim törenine, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile diğer ilgililer, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Vali Aksoy'un günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasının ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Zonguldak'taki etkinliğe maden işçileri de katıldı

Zonguldak'ta, program kapsamında 86 bin 500 fidan dikildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Kahvecioğlu köyünde düzenlenen fidan dikme töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Erdoğan Bektaş, etkinliğe katılımının yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, kampanyanın verimli ve güzel geçtiğini söyledi.

AA