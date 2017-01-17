831 projeye 1 milyar 339 milyon TL harcandı

2017 yılının ilk koordinasyon toplantısında geçtiğimiz yılın yatırımlarına dair verileri paylaşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu 831 projenin yürütüldüğünü, 321 projenin bitirildiğini ve projelerin harcama toplamının 1 milyar 339 milyon TL olduğunu açıkladı

2017 yılının ilk il koordinasyon kurulu toplantısı Valilikte bulunan Akçakoca Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Koordinasyon toplantısında ilimizde 2016 yılında, kamu ve mahalli idareler tarafından toplam 831 proje üzerinde çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu 2016 sonu itibarıyla biten proje sayısının 321, devam eden proje sayısının 408, ihale aşamasında bulunan proje sayısının 44, henüz başlanamayan proje sayısının ise 58 olduğunu belirtti. İl Koordinasyon Kurulu toplantısına Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Planlama ve koordinasyon müdürü Mahmut Baytüz, İlçe kaymakamları ile il ve ilçe müdürleri katılım gösterdi.

“EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ”

Vali Güzeloğlu il koordinasyon kurulu toplantısının açılış konuşmasında, “ 2017 yılının insanların ortak acılarında ülkemizin duyarlılığının dünya ile buluştuğu ve yaşatıldığı bir yıl olmasını diliyorum. Türkiye’nin taşıdığı onurun 2017’de de süreceğini düşünüyorum. Biz bu değerleri sahiplenme ve aktarma adına sorumlulukları üstlenme misyonu içerisindeyiz. Türkiye mazlumların sığındığı adeta insanlığın son kalesi konumundadır. Dünya’da sosyal yardımları en fazla yapan ülkeyiz. Her ferdiyle bu sorunun sorumluluğuyla hareket eden bir milletiz.15 Temmuz darbe girişimi dahil bizi durdurmak isteyen terör şebekelere de dim dik ayakta duran bir kararlılığın sahibiyiz” dedi.

“EĞİTİME 600 MİLYON”

Eğitim 520 Milyon TL’yi aşan doğrudan yatırım yaptık diyen Vali Güzeloğlu, “ Fiziki tadilat çalışmalarını da dahil edersek Yaklaşık 600 milyonluk bir reel yatırımı il bütününde fiziksel olarak hayata geçirdik. Bu mutlu eden bir gelişme. Önemli olan bu fiziksel yapının niteliğe dönüştürülmesidir. Kocaeli sınavlarda olmak üzere bu başarıları göstermiştir. Bizim alt yapı çalışmalarımızın nitelik beklentisi vatandaşında beklentisidir” dedi.

ÜÇ SEKTÖRÜN RAKAMLARI

Toplam yatırımlar içerisinde en çok projesi bulunan üç sektör sırasıyla; 442 projeyle Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) sektörü, 160 projeyle Eğitim sektörü ve 157 projeyle Ulaştırma sektörü diyen Vali Güzeloğlu, “ Bu üç sektördeki proje sayısı, toplam proje sayısının yüzde 91’ine tekabül ediyor. 2016 yılı ödenek toplamı 1 milyar 790 milyon TL, harcama toplamı ise 1 milyar 339 milyon TL olarak açıklanırken harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranının yüzde 75’ tir” şeklinde konuştu.

HARCAMALARIN YÜZDE 90’I ÜÇ SEKTÖRE

Harcamaların yüzde 90’ının 3 sektöre yönelik yapıldığını belirten Vali Güzeloğlu, “ 2016 yılının toplam yatırım harcamalarında, Diğer Kamu Hizmetleri (DKH) sektörü yüzde 52’lik oranla en yüksek paya sahip. Ulaştırma sektörü yüzde 22’lik payla ikinci, Eğitim sektörü yüzde 16’lık pay ile üçüncü sırada geliyor. Bu üç sektör için yapılan harcama, toplam harcamanın yüzde 90’ına karşılık gelirken harcamanın geriye kalan yüzde 10’luk oranı ise Tarım, Enerji, Konut, Sağlık ve Turizm sektörlerine ait. Toplam proje sayısı ve harcamanın yüzde 65’i mahalli idarelere ait. İki üniversite ile kamu kurum ve kuruluşlarının, toplam proje sayısı ve toplam harcamanın yüzde 35’ine sahiptir” dedi.

KAÇAK SU ORANIMIZ YÜZDE 22

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram il koordinasyon kurulu toplantısında gerçekleştirdiği sunumda, “ İçme suyu hatlarının toplamı 9 bin km’dir. Buradan Tokyo’ya kadar uzanır. 419 KM yağmur suyu arıtma tesisimiz var. 2004 yılında hizmet vermeye başladığımız 478 bin abonemiz varken 2016’da bu rakam 741’i aştı. 12 yılda yüzde 55 abone sayımızda artış oldu. Sanayi kuruluşlarına 13 milyon metre küp su tesis etmişiz. 14 milyon metre küp suyu da atık arıtmanın ardından sanayi tesislerimize vermişiz. Kayıp kaçak su oranımız yüzde 22 oranındadır” dedi.

“ÇEŞMENİZDEN SU İÇİN”

2016 yılındaki projeler hakkında açıklamalarda bulunan İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, “En büyük proje Kullar atık su tesisidir. Yüzde 55’i tamamlandı. 81 milyon TL’lik bir projedir. 2017 yılının Kasım ayında da sona erecektir. Çeşmenizden su için diyorum. Bunu Rasgele söylemiyoruz. Bu kaliteyi tutturmuyoruz. İçme suyu laboratuvarımızı yaptık. Geri kazanım suyu projemiz var. Bu sene OSB’lerle ihaleler yapıldı hattı çekiliyor. 14 milyon metre küp su şehrin kullandığı sudan fazladır. Soğukpınar İsale hattını tamamlamak üzereyiz. Son 1 km kaldı” ifadesini kullandı.

NAMAZGAH BARAJINDAN GÜNDE 10 BİN TL

HES ve GES yatırımları hakkında da açıklamalarda bulunan İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, “Kandıra Namazgah barajına HES kurduk. Günlük 10 bin lira para kazanıyoruz buradan. Soğukpınar’daki HES’i de buna ilave etmeyi düşünüyoruz. Kurumun harcadığı elektrik enerjisinin yüzde 28’ini buradan karşılamayı düşünüyoruz. Avluburun’a HES çalışmaları devam ediyor. Denizli göletini yükseltip 5 milyon metre küp fazla su sağlayacağız. Bu gölet eski bir gölet. Tabanından önemli ölçüde su kaçırıyor. Çalışmalar devam ediyor. Başiskele’de Sarıdere ıslahı için 17 milyon TL para harcadık” dedi.

2017 PROJELERİ

2017 yılında hayata geçirecekleri projeler halkında bilgiler veren İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, “Paşadağ’a bir HES yapacağız. Çalışması devam ediyor. Kurum olarak işlettiğimiz şebekenin uygun olmasını önemsiyoruz. Derince’nin 2017-2018 içerisinde tüm altyapısını değiştireceğiz. Derince’de 150 km atık su hattı yapacağız. Dere ıslahı çalışmaları devam ediyor. Körfez, Derince ve Karamürsel’de alt yapı çalışmalarımız olacak. Yatırım miktarı 330 milyon TL olacak” şeklinde konuştu.