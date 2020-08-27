841 metrekarelik itfaiye binası ihalesi tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan binada hizmet veren İtfaiye Ana Müfreze ve Daire Başkanlığı, Uluslararası Fuar Merkezi’nin yanındaki eğitim alanına yapılacak yeni binaya taşınacak. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 2 katlı idari bina ve eğitim alanı yapım işi ihalesi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 4 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 8 Milyon 995 Bin TL ile Gürtur İnşaat Taah. Enj. San. LTD. şirketi verirken, en düşük teklif ise 8 Milyon 52 Bin TL ile EMF Proje mühendislik ve NRSE inşaat gıda A.Ş ortaklığından geldi.