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841 metrekarelik itfaiye binası ihalesi tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı idari bina ve eğitim alanı yapım işi ihalesine 4 firma teklif verdi.

841 metrekarelik itfaiye binası ihalesi tamamlandı

27 Ağustos 2020 Perşembe 10:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan binada hizmet veren İtfaiye Ana Müfreze ve Daire Başkanlığı, Uluslararası Fuar Merkezi’nin yanındaki eğitim alanına yapılacak yeni binaya taşınacak. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 2 katlı idari bina ve eğitim alanı yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 4 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 8 Milyon 995 Bin TL ile Gürtur İnşaat Taah. Enj. San. LTD. şirketi verirken, en düşük teklif ise 8 Milyon 52 Bin TL ile EMF Proje mühendislik ve NRSE inşaat gıda A.Ş ortaklığından geldi. 20 bin 630 metrekare parsel alanında toplam inşaat alanı bin 841 metrekare yeni itfaiye binası inşa edilecek. Mevcut eğitim alanı Uluslararası Fuar Alanı’nın arkasına doğru kaydırılacak ve bina eski yoluna bakan bölümde olacak. Uluslararası Fuar Alanı’nın arkasında ve ön tarafındaki akslarını kullanacak olan itfaiye ana müfreze binası ve daire başkanlığının çalışma alanları bu proje ile daha da rahatlayacak. İtfaiye Ana Müfreze binası dışında yeni yapılacak olan binaya daire başkanlığı, idari birimler, AFKOM, eğitim ve denetim şube müdürlüğü geçecek.
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İtfaiyeye Yeni Idari Bina
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