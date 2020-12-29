850 Kişiye Salgın Eğitimi Verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı. Büyükşehir Belediyesi salgınla mücadelenin yanı sıra Covid-19 tedbirleri kapsamında çeşitli meslek gruplarına eğitim verdi.

MÜCADELENİN YANI SIRA EĞİTİM

Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geniş kapsamlı mücadele başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların yanı sıra buluşma riskini azaltmak, vatandaşlarla sıklıkla görüşen esnafları bilinçlendirmek için Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından maske kullanımı, temas alanlarının temizliği ve hijyen konularında eğitimler verdi. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, koronavirüs hastalığı ve belirtileri, salgının nasıl bulaştığı, salgından korunmak için neler yapılması gerektiği ve işyerinde alınması gereken önlemler, çeşitli meslek grubu ve kamu kurumlarına aktarıldı.

850 KİŞİYE

Eğitimler alanında uzman eğitim hemşireleri tarafından emniyet mensupları, eğitim kurumları personeli, kreşler, berber ve kuaför çalışanları, taksiciler, nikah ve düğün salonu çalışanları, kantinciler, meyve, sebze ve balık hali çalışanları ile terminal personeline verildi. Eğitimlerden 850 kişi faydalandı.

SALGINLA MÜCADELE

Talepler doğrultusunda eğitim planlaması yapan Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ayrıca evde ve işyerinde hijyenik temizlik nasıl olmalı, sağlıklı el yıkama, virüsün bulaşma riskine karşı önlemler, maske kullanımı ve çıkartılması ve işyerinde ve evde çamaşır suyuyla Covid19’a önlem nasıl alınır? başlıklarında videolar hazırlayarak sosyal medya üzerinden yayınladı.





















