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9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti!

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararname ile 9 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti.18 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli Valiliği’ne atanan Seddar Yavuz yerini korudu.

9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti!

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:05

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararname ile 9 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği’ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirilirken yerlerine yeni vali atandı.

MÜNİR KARALOĞLU BAŞMÜFETTİŞ OLDU
2004-2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüten, ardından Van, Bursa, Antalya Valisi olan ve son olarak da Diyarbakır Valisi olarak görev yapan Münir Karaloğlu, yayınlanan kararname sonrasında merkeze çekildi. Karaloğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre Vali-Mülkiye Başmüfettişliği’ne atandı.

GÖREVDEN ALINAN VALİLER
Görevden alınıp Mülkiye Başmüfettişliği’ne atanan valiler

* Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
* Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu
* Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık
* Uşak Valisi Funda Kocabıyık
* Kayseri Valisi Şehmus Günaydın
* Bartın Valisi Sinan Güner
* Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu
* Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
* Bolu Valisi Ahmet Ümit
* Kırşehir Valisi İbrahim Akın

GÖREV YERİ DEĞİŞEN VALİLER
* Edirne Valisi Ekrem Canalp, Batman Valiliği’ne
* Mersin Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Valiliği'ne
* Malatya Valisi Aydın Baruş, Isparta Valiliği'ne
* Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'ne
* Batman Valisi Hulusi Şahin, Malatya Valiliği'ne
* Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliği'ne
* Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Valiliği'ne
* Sivas Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Valiliği'ne
* Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Şırnak Valiliği'ne
* Tokat Valisi Ozan Balcı Van Valiliği'ne getirildi.

YENİ VALİ OLAN İSİMLER
* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar Valiliği'ne
* İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan Bartın Valiliği'ne
* Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu Valiliği'ne
* İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne Valiliği'ne
* Mülkiye Müfettişi Tuncay Akkoyun Karaman Valiliği'ne
* Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir Valiliği'ne
* Mülkiye Başmüfettişi Birol Ekici Kırklareli Valiliği'ne
* Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde Valiliği'ne
*Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat Valiliği'ne
Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün ise Uşak Valiliği'ne atandı.
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