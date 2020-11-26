banner557
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

9 YARDIM TIRI İZMİR’E GÖNDERİLDİ

İzmir için toplanan yardımlar son yardım tırı ile Kocaeli AFAD’dan uğurlandı. 30 Ekim’de İzmir’de yaşanan deprem sonrası Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un teşvik ve talimatları ile başlatılan yardım seferberliğinin son halkası tamamlandı.

9 YARDIM TIRI İZMİR'E GÖNDERİLDİ

26 Kasım 2020 Perşembe 10:42

 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ
 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Ağırlıklı olarak gıda kolisi ve battaniye içeriğiyle toplanan yardımlar, 9 ve son tır ile Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünden İl Müdürü Salim Tekoğul tarafından uğurlandı. Yardım sefeberliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediyeleri ve Müftülükler aktif şekilde yer aldı. Vatandaşlarımızın da büyük ilgi gösterdiği yardım organizasyonunda 9 tır ve 2 kamyonla toplanan yardımlar bölgeye
gönderilmiş oldu. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da yardım toplama ve paketleme konusunda yaptığı aktif çalışma ile kısa sürede bölgeye ulaştırılan yardımlar, TAMP kapsamında ayni bağış depo yönetimi çalışma grubunun ana çözüm ortağı olan İzmir
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının İzmir Kültür Parktaki lojistik merkezine teslim edildi.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türk Gazeteci İsmail Kahraman'ın Burhaneddin Rabbani İle Yaptığı Söyleşi Türk Gazeteci İsmail Kahraman'ın Burhaneddin Rabbani...
Ekmekler bez torbaya, çevreyi yorma Ekmekler bez torbaya, çevreyi yorma
Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışması Kocaeli’de düzenlenecek Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışması Kocaeli’de...
Kocaeli'de Kovid-19 İle Mücadelede İlave Tedbirler Alındı Kocaeli'de Kovid-19 İle Mücadelede İlave Tedbirler...
GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ İLE 10 YIL GENÇLEŞİN GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ İLE 10 YIL GENÇLEŞİN
‘’Kocaeli’de su sıkıntımız yok’’ ‘’Kocaeli’de su sıkıntımız yok’’
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Türk Gazeteci İsmail Kahraman'ın Burhaneddin...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman korona vebası salgını...

Haberi Oku