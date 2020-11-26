9 YARDIM TIRI İZMİR’E GÖNDERİLDİ

İzmir için toplanan yardımlar son yardım tırı ile Kocaeli AFAD’dan uğurlandı. 30 Ekim’de İzmir’de yaşanan deprem sonrası Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un teşvik ve talimatları ile başlatılan yardım seferberliğinin son halkası tamamlandı.

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Ağırlıklı olarak gıda kolisi ve battaniye içeriğiyle toplanan yardımlar, 9 ve son tır ile Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünden İl Müdürü Salim Tekoğul tarafından uğurlandı. Yardım sefeberliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediyeleri ve Müftülükler aktif şekilde yer aldı. Vatandaşlarımızın da büyük ilgi gösterdiği yardım organizasyonunda 9 tır ve 2 kamyonla toplanan yardımlar bölgeye

gönderilmiş oldu. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da yardım toplama ve paketleme konusunda yaptığı aktif çalışma ile kısa sürede bölgeye ulaştırılan yardımlar, TAMP kapsamında ayni bağış depo yönetimi çalışma grubunun ana çözüm ortağı olan İzmir