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98 saat sonra "Hüseyin, bizi ziyarete geleceksin Kocaeli'ye" diyen itfaiye erinin sesini duydu

- Enkaz altındaki 98 saat acı bekleyiş mutlu sonla bitti

98 saat sonra

10 Şubat 2023 Cuma 11:41

 Hatay'ın Defne ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan vatandaş, Kocaeli itfaiyesi tarafından 98 saat kurtarıldı. Depremzede sedye ile taşındığı sırada itfaiye erinin, "Hüseyin, bizi ziyarete geleceksin Kocaeli'ye" demesi ise yürekleri ısıttı.   
  Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altında yaşam mücadelesi veren bir vatandaşa daha sağ olarak ulaştı. Defne'de yıkılan binanın enkazdan ses geldiğini duyan itfaiye ekipleri, isminin Hüseyin olduğu öğrenilen vatandaşa ulaştı. 98 saat enkaz altında kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Depremzede sedye ile taşındığı sırada itfaiye erinin, "Hüseyin, bizi ziyarete geleceksin Kocaeli'ye" sözleri ise yürekleri ısıttı. 


İHA
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