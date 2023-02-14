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AB, deprem bölgesindeki yardımlarında ayni, tıbbi ve barınma ihtiyaçlarına odaklanıyor

- Meyer-Landrut: "Bizim odağımız tıbbi destek ve barınma"

AB, deprem bölgesindeki yardımlarında ayni, tıbbi ve barınma ihtiyaçlarına odaklanıyor

14 Şubat 2023 Salı 14:40

 Büyükelçi Meyer-Landrut, Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açıklamalarda bulundu. 
  Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen yıkıcı depremlere yapılan yardımlarda tıbbi destek ve barınma ihtiyaçlarına odaklanıldığını açıkladı. 
  Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinden dolayı duyduğu üzüntünün çok derin olduğunu belirten Meyer-Landrut, "Türkiye ve Türkiye halkı için hem kendi adıma hem de Avrupa Birliğine üye ülkelerin vatandaşları adına üzüntümü paylaşmak istiyorum" dedi. 
  Avrupa Birliği üyesi ülkelerden deprem bölgesine giden arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonunun Avrupa Birliği tarafından yapıldığını vurgulayan Meyer-Landrut, "Deprem bölgesine gelen Avrupa’dan gelen kurtarma ekipleri çok erken dönemde mobilize oldular. Çünkü Türkiye'deki yetkililerden Avrupa Birliğine afet çağrısı çok erken geldi. 21 üye ülke ve 3 katılımcı ülke olan; Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan bin 300’den fazla arama çalışmalarında bulunmak üzere insan gönderdi. Erken dönemden bu yana desteklerimizi sürdürüyoruz. 100 bin battaniye ve 50 bin ısıtıcı Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından deprem bölgesine gönderildi. Ayrıca AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi (ERCC) rezervlerimizden 500 barınma ünitesi, 2 bin çadır da bölgeye ulaştırıldı. Bu bağlamda çeşitli yardımlar AB tarafından deprem bölgesine ulaştırıldı. Aynı zamanda sahra hastaneleri de bölgeye kuruluyor. Bu aşamada ne yazık ki zaman ilerledikçe kurtarma operasyonlarında sona geliniyor. Bizim odağımız tıbbi destek ve barınma" açıklamalarında bulundu. 
  AB üyesi ülkelerden yardımların her geçen gün gelmeye devam ettiğini belirten Türkiye Delegasyonu Başkanı, AB Komisyonunun da Mart ayında Brüksel'de uluslararası bağışçılar konferansı düzenleyeceğini belirtti. 
                                       


İHA
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