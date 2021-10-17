AB İklim Diplomasisi Haftası Körfez Bisiklet Geçişi Yapıldı





BAKAN YARDIMCISI KATILDI

Dışişleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın katılımlarıyla gerçekleşen etkinliğe; Kocaeli Vali Yardımcıları Ali Ada, Abdul Rauf Ulusoy ve İsmail Gültekin, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Yönetim Kurulu Üyeleri, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Genel Sekreter Yardımcısı Egemen Mert, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, ilçe müdürleri, şube müdürleri, KSO çalışanları ile çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.



YAĞMURLUK VE FORMA DAĞITILDI

KSO Hizmet Binası önünde sabahın erken saatlerinde toplanan bisiklet tutkunları, dağıtılan forma ve yağmurlukları aldıktan sonra otobüslerle hareket yeri olan TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi önüne geçti. Bakan Yardımcısı Kaymakcı’nın alana gelmesinin ardından etkinliğin başlaması için herkes hazırlığını yaparken Kaymakcı, Kocaeli Sanayi Odası'nın her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü'nde düzenlediği etkinliği, pandemi nedeniyle gecikmeli şekilde düzenlediğini hatırlattı.



KAYMAKCI: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYATIMIZI ETKİLİYOR

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “Bugün; İklim Diplomasisi Haftası, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Avrupa Spor Haftası'nı birlikte kutluyoruz. İklim değişikliğini yaşıyoruz, doğa can çekişiyor. Dünyanın bazı bölgelerinde çok hızlı kalkınma hamleleri var. Tabii ki olmalı bunlar ama doğayı kirleterek, doğayı mahvederek değil. Dolayısıyla iklim değişikliği konusu artık gündemimizde. İklim değişikliği içtiğimiz sudan solduğumuz havaya kadar yaşamımız etkiliyor. Bisiklet hareketlilik, dostluk, karbondan uzak bir dünya demektir. Bugün hep birlikte Osmangazi Köprüsü'nden geçerek iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekeceğiz. Daha sağlıklı, temiz, havalı ve mutlu, hareketli günler diliyorum. Etkinliği organize eden Kocaeli Sanayi Odası’nı AB Bilgi Merkezini ve destekleyen tüm kurumları duyarlılıkları dolayısıyla kutluyorum” dedi.



ZEYTİNOĞLU: FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ

Ardından söz alan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, geleneksel hale getirdikleri ‘Bisiklet ile Körfez Geçişi’ etkinliğini 5’inci kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi, iklim değişikliği konusunda vatandaşlarda farkındalık yaratmak istediklerini belirtti. Zeytinoğlu,

yağmura rağmen yoğun katılım olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Kocaeli Vali Yardımcısı Ada ise bisiklet etkinliğine gösterilen ilgiye değindi, verilmek istenen mesajın yerini bulduğunu söyledi.



1 SAAT PEDAL ÇEVİRDİLER

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar bisikletlerine geçerek start düdüğünün çalmasının ardından pedalları çevirmeye başladı. Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Vali Yardımcısı Ali Ada en önde gruba önderlik etti. Yaklaşık 1 saat pedal çeviren grup, yağmurun da dinmesiyle keyifli anlar yaşadı. Parkurun tamamlanmasının ardından katılımcılara su ve yemek ikramında bulunularak etkinlik sonlandırıldı.





BAKAN YARDIMCISI-Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ‘Bisiklet ile Körfez Geçişi’ etkinliğinde en önde pedal çevirerek gruba önderlik etti.

KONUŞMALAR- Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, iklim değişikliğinin hayatımızın her

alanını etkilediğini söyledi, bu anlamlı etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

VATANDAŞLAR-‘Bisiklet ile Körfez Geçişi’ etkinliğine yaklaşık 300 vatandaş katılım

sağladı.

PROTOKOL- Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Vali