ABAF Genel Kurulunu Yaptı

Divan başkanlığını Sarkarya Balık Tutkunları Derneğinin Kurucusu Abdullah Uğur, Katip üyeliklerini Kocaeli Kamader Sekreteri Şenol Oruçoğlu ve Eskişehir Etsobder dernek başkan yardımcısı Hürkan Aybar’ın yaptığı genel kurulda Engin Uztürk yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.



Kocaeli KAMADER , Sakarya BALIK TUTKUNLARI, Adana ÇUBADER, Bodrum BORABDER, Eskişehir ETSOBDER, Konya KOSABDER, İstanbul İSCOBDER derneklerinin bir araya gelmesiyle kurulan Amatör Balıkçılık Federasyonu'nun yapılan genel kurulu saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yönetim kurulu seçildi kurucu dernek başkanlarından Engin Uztürk’ün başkanlığında oluşan yönetim kurulu görev dağılımı ise şu şekilde belirlendi.

YÖNETİM KURULU

Başkan : Engin Uztürk KOCAELİ KAMADER

Genel Sekreter : Faruk Baştürk SAKARYA BALIKTUTKUNLARI

Sayman. : Ö. Muammer Yersel İSTANBUL İSCOBDER

Bşk. Yrd. : Mustafa Uyar BODRUM BORABDER

Bşk. Yrd. : Tuluhan Torun ADANA ÇUBADER

Bşk. Yrd. : A. Melih Karaküçükoğlu KOYA KOSABDER

Bşk. Yrd. : Fatih Garip ESKİŞEHİR ETSOBDER

Yön. Krl. Üye. : İ. Melih Meriç BODRUM BORABDER

Yön.Krl.Üye. : Prof. Dr. Cem Çevik

DENETİM KURULU

Recep Erkul KAMADER

Serkan Doğan BALIK TUTKUNLARI

Gürdal Ersoy ÇUBADER seçilmişlerdir.

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Cem Çevik Çukurova Ünv. Su Ür.Fak.Deniz Bilimleri Biyolojisi Ana Bilim D.Bşk.

Prof.Dr. Celal Ateş Muğla Sıtkı Koçman Ünv.Su Ür.Fak.Avlanma ve İşlem Bl.Bşk. Dekan Yrd.

Doç.Dr. Halim Aytekin Ergül Kocaeli Ünv. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji, Zooloji Anabilim D.Bşk.

Doç.Dr. Yusufhan Yazır Kocaeli Ünv.Tıp Fak.Temel Tıp Bilim.Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Daire Başkanı

Doç.Dr. Özgür Emiroğlu Osmangazi Ünv.Fen Edebiyat Fak.Biyoloji,Hidrobiyoloji Anabilim Daire başkanı

Gürdal Ersoy Adana İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü

Cem Suveren Milli Parklar Abant Alası Üretim Tesisi Su Ürünleri Mühendisi

UZTÜRK TEŞEKKÜR ETTİ

Yapılan genel kurulun ardından federasyon başkanlığına seçilen Engin UZTÜRK yaptığı açıklamada: Federasyonumuzun kuruluşunda görev olan kıymetli dernek başkanlarımız ve ekip arkadaşlarına teşekkürlerini sunarken burada bulunan 7 dernek 50 delege ve temsil ettiğimiz üyelerimize, balık ve balıkçılığa gönül veren tüm hobidaşlarımıza hayırlı olsun federasyonumuzdaki her bir dernek 10 yıla yakın bir zamandır kendi bölgelerinde çok iyi projelere imza atmış ülkemizin güzide derneklerindendir, şimdiyse bilgi, birikim ve deneyimlerimizi bir çatı altında toplayarak su ve sucul hayata, amatör balıkçılarımızın haklarına daha güçlü ve gür bir sesle sahip çıkmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz 7 dernek ile kurmuş olduğumuz federasyonumuza inanıyorum ki önümüzdeki süreçte ülkemizin diğer illerin de bulunan derneklerimizden de katılım sağlanacak ve çok güçlü bir STK olarak çıktığımız bu yolda daha güçlü ve emin adımlarla yürüyerek hem doğal yaşamın korunması, kollanması bunun ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgili bakanlık, belediyelerimiz ve su ürünleri görevlilerimiz ile gerekli çalışmaları yapacağız, bunun yanı sıra çok önemsediğimiz federasyonumuzun bilim kurulunda görev alan değerli hocalarımızla Ülkemizde amatör olta balıkçılığının daha anlaşılır olması ve nesilden nesile aktarılması için gereken projeler üzerinde çalışarak bilinçli eğitimli bireyler yetiştireceğiz dedi.