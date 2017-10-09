ABD krizi dolara yansıdı

EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Euro/TL ise yüzde 3 kayıpla 4.4887 seviyesine kadar yükselerek tarihin en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL şu dakikalarda 4.3335 seviyelerinde...

DOLARDA YÖN YUKARI GÖRÜNÜYOR

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "ABD ile vize konusunda yaşanan gelişmeler TL'de sert değer kaybına neden oldu. Japonya ve ABD'deki tatil nedeniyle hacimlerin düşük kalması da hareketin sert olmasında etkiliydi. Öte yandan bu durum TL'de sadece jeopolitik ve Fed kaynaklı risklerin baskısının olmadığını ortaya koyuyor. ABD ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceği piyasa üzerinde belirleyici olacaktır ancak kurda yön yukarı görünüyor"