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ABD krizi dolara yansıdı

ABD ve Türkiye'nin vizeleri karşılıklı olarak askıya almasının ardından dolar fiyatları sert yükseldi

ABD krizi dolara yansıdı

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:45

Dolar/TL, ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından Asya seansında illikit işlemlerde sert yükselirken, piyasalar ABD ile ilişkilerin nasıl şekilleneceğini, jeopolitik gelişmeleri ve dış piyasaları izleyecek. Dolar fiyatları uluslararası işlemlerde Şubat ayından beri en yüksek seviye olan 3.7923 seviyesini görürken, saat 9.02 itibarıyla 3.6919 seviyesinden işlem gördü.

EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Euro/TL ise yüzde 3 kayıpla 4.4887 seviyesine kadar yükselerek tarihin en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL şu dakikalarda 4.3335 seviyelerinde...

DOLARDA YÖN YUKARI GÖRÜNÜYOR

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "ABD ile vize konusunda yaşanan gelişmeler TL'de sert değer kaybına neden oldu. Japonya ve ABD'deki tatil nedeniyle hacimlerin düşük kalması da hareketin sert olmasında etkiliydi. Öte yandan bu durum TL'de sadece jeopolitik ve Fed kaynaklı risklerin baskısının olmadığını ortaya koyuyor. ABD ile ilişkilerin nasıl ilerleyeceği piyasa üzerinde belirleyici olacaktır ancak kurda yön yukarı görünüyor"

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Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizi doların hızla değer kazanmasına neden oldu.

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