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"ABD'nin vazgeçeceğini düşünüyoruz"

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, ABD ile Türkiye'nin karşılıklı olarak vize işlemlerini askıya almasına ilişkin, ABD’nin almış olduğu karardan ivedilikle vazgeçeceğini ve sorunun çözüleceğine inandıklarını bildirdi

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:58

 Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin bu kararının gerek sosyal gerekse ekonomik hayata zararlar vermeye yönelik olduğunu belirtti. Ülkeler arası diplomasiye, hukuka ve evrensel ticaret normlarına yakışmayan kararı şiddetle kınadıklarını kaydeden Bulut, "Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı tavır olarak uyguladığı vize misilleme kararı isabetli bir karar.  ABD'nin almış olduğu bu karardan, ivedilikle vazgeçeceğini ve sağduyu ortamında sorunun çözüleceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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