Abdülhamid Konuşuldu





Gültepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, yazar Ahmet Anapalı, ilahiyatçı yazar Ümit Özdemir ve kurra hafız Muhammed Levent Aktaş, Kağıthaneliler’le buluştu. Programda, bu yıl vefatının 100. yılında anılan Osmanlı Devleti padişahlarından 2. Abdülhamid Han’ın tahta çıkış süreci, devlet yönetimi ve siyasi çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler verildi.

2. Abdülhamid Han’ı anlatan birden çok kitabı kaleme alan yazar Ahmet Anapalı, 2. Abdülhamid’in iyi bir insan ve yönetici olduğunu belirterek, devleti zor bir dönemde yönettiğini söyledi. Anapalı, Abdülhamid’in bilim ve ilim alanında önemli hizmetlerde bulunduğuna dikkati çekerek, ‘’Ulu hakanımız döneminde ilim anlamında çok güzel şeyler yapıldı. Tamamen kendi ailesinden ve saraydaki giderlerden kısarak, binlerce sınıflık sübyan mektepleri, askeri ve sivil rüştiye, Harran Üniversitesi dahil 8 üniversite ve çok sayıda fakülteyi hizmete açtı’’ dedi.