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Abonman İndirimli Kart Uygulaması Başladı

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada getirdiği abonman indirimli kart uygulaması başladı.

Abonman İndirimli Kart Uygulaması Başladı

03 Mart 2023 Cuma 12:28

 

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1 Mart itibariyle devreye aldığı abonman indirimli kart uygulaması ile vatandaşlara ekonomik anlamda katkı sunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu sistemine kayıtlı öğrenciler, öğretmenler ve 60 yaş üzerindeki vatandaşların yararlanabileceği kart dağıtımına 14 Aralık’ta başlayan Büyükşehir, şu ana kadar 30 bin 500 kartın dağıtımını gerçekleştirdi. Bu sayının önümüzde aylarda 300 bine ulaşması bekleniyor. Abonman indirimli karta geçenler yüzde 41’e varan indirimden faydalanıyor. 
   
 Abonman paketleri 30 gün geçerli olacak 
 Kocaeli’de bir ilk olan uygulamada paket tarifeleri de belirlendi. Uygulama çerçevesinde 320 kontör 80 TL, 640 kontör 160 TL, bin 280 kontör 320 TL olarak belirlendi. Seçilen paket ücreti ödenerek abonman uygulamasından faydalanılıyor. Abonman kartı, yükleme tarihinden itibaren 30. gün sonuna kadar geçerli oluyor. Abonman kartın bakiyesi 30 günün sonunda kullanılmaması halinde bir sonraki aya devretmeyecek. Aylık abonman paketinin 30 gün içinde bitmesi durumunda yeniden abonman paketi alınabilecek. Ayrıca abonman indirimli kartlarda ücretsiz, yüzde 50 ve tamamlayıcı aktarma indirimleri de uygulanmıyor. 
 Abonman indirimli karta geçenler yüzde 41’e varan indirimden faydalanıyor. Abonman indirimli paket yüklemesi yapmayan mevcut indirimli tarifesini ödeyerek seyahat edebilecek.  
   
 Tüm hatlarda geçerli olacak  
 Abonman indirimli kartları belediye ve Ulaşımpark otobüslerinde, özel halk otobüslerinde, tramvay, deniz ulaşım araçlarında geçerli olacak. Sadece Sabiha Gökçen Havalimanı Hatları 250 ve Hat 250G’de abonman kartlar kullanılamayacak. Abonman kartında aynı araç ve istasyonda birinci ve ikinci biniş arasında 30 dakika süre tanınacak. 30 dakika içinde ikinci biniş yapılırsa abonman uygulaması kullanılamayacak ve aynı kart içerisindeki TL bakiyesinden düşülecek. 












İHA
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