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Acı Günlerinde Yanında

Gebze Belediyesi; Gebzelilerin acı gününde yanında olmayı sürdürüyor.

Acı Günlerinde Yanında

08 Aralık 2017 Cuma 15:49

Acı günlerinde Gebzelilerin yanında olan Gebze Belediyesi tarafından, 2017 yılında 300 cenaze evine 87 adet çadır kurularak, 2 bin 873 masa ve 53 çay makinesi ile taziye ziyaretine gelenlerin ağırlanmasında yardımcı olundu.  574 cenaze evine toplam 50 bin kişilik sıcak taziye yemeği gönderildi. 


Gebze Belediyesi, aile fertlerini veya yakınlarını kaybeden Gebzelilerin acı günlerinde yanlarında olmayı sürdürüyor. Gebze Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından cenaze sahiplerine acı günlerinde taziye yemeği, taziye çadırı ve şemsiye hizmeti veriliyor.  Acı günlerinde Gebzelilerin yanında olan Gebze Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü tarafından, 2017 yılı içerisinde 300 cenaze evine 87 adet çadır kurularak, 2 bin 873 masa ve 53 çay makinesi ile taziye ziyaretine gelenlerin ağırlanmasında yardımcı olundu.  Ayrıca 2017 yılı içerisinde 574 cenaze evine toplam 50 bin kişilik sıcak taziye yemeği gönderildi. 

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