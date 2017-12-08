Acı Günlerinde Yanında

Acı günlerinde Gebzelilerin yanında olan Gebze Belediyesi tarafından, 2017 yılında 300 cenaze evine 87 adet çadır kurularak, 2 bin 873 masa ve 53 çay makinesi ile taziye ziyaretine gelenlerin ağırlanmasında yardımcı olundu. 574 cenaze evine toplam 50 bin kişilik sıcak taziye yemeği gönderildi.







