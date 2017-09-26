Acı haber!

Süleymanoğlu'nun yakın arkadaşı ve kişisel doktoru olan doktor Adnan Bağrıaçık, "Karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Sinan Şamil Sam süreci gibi bir süreç yaşıyoruz. Zaman çok kısıtlı. Naim Süleymanoğlu bu ülkeye sayısız madalyalar kazandırmış, sayısız rekorlar kırmış bir efsane sporcumuz. Şu anda yoğunda bakımda ve bilinci kapalı. Allah yardımcısı olsun'' dedi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Naim Süleymanoğlu'na bir süre önce karaciğer sirozu teşhisi konuldu.

Genel durumunun kötüleşmesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naim Süleymanoğlu, tedavisi yapılmak üzere yoğun bakım ünitesine alındı.

Burada uyutularak tedavi edilen eski milli haltercinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da Naim Süleymanoğlu'nun sağlığına kavuşabilmesi için acil karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

KARACİĞER NAKLİ ŞART

Naim Süleymanoğlu'nun yakın arkadaşı ve kişisel doktoru olan doktor Adnan Bağrıaçık'ın ulke.com.tr'ye verdiği bilgilere göre Naim Süleymanoğlu eğer karaciğer nakli olmazsa günleri sayılı.

Bağrıaçık, ''Naim Süleymanoğlu'nda karaciğer yetmezliği var. Kısa süre içinde acilen bir nakil merkezinde tedavi altına alınıp, karaciğer nakli olmazsa hayatını kaybedebilir. Sinan Şamil Sam süreci gibi bir süreç yaşıyoruz. Zaman çok kısıtlı. Naim Süleymanoğlu bu ülkeye sayısız madalyalar kazandırmış, sayısız rekorlar kırmış bir efsane sporcumuz. Şu anda yoğunda bakımda ve bilinci kapalı. Allah yardımcısı olsun'' dedi. Adnan Bağrıaçık basketbol milli takımımızın da turnuvalarda doktorluğunu yapmıştı.

Bakan Bak dakika dakika bilgi alıyor

1986 yılında Türk vatandaşlığına geçen Naim Süleymanoğlu yaşam mücadelesi veriyor. Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastahaneye kaldırılan 1993 yılında Dünyanın en iyi sporcusu seçilen eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na kısa bir sürede karaciğer nakli yapılmadığı taktirde, yaşam mücadelesini kaybedeceği belirtildi. Hayatını kaybeden Boğazın Boğası lakaplı Milli boksör Sinan Şamil Sam ile aynı hastalığa yakalanan Naim Süleymanoğlu'nun yaşam mücadelesinde Spor Bakanı Osman Aşkın Bak dakika dakika bilgi alıyor.