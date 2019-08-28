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Acı kaybımız! Ailemizin çınarını kaybettik...

Gazetemizin kurucusu İsmail Kahraman ve İmtiyaz Sahibi Yunus Kahraman'ın annesi Emine Kahraman hayata gözlerini yumdu.

Acı kaybımız! Ailemizin çınarını kaybettik...

28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:25

 Gazetemizin Kurucusu Devr-i Alem program yapımcısı İsmail Kahraman ve İmtiyaz Sahibimiz Yunus Kahraman'ın annesi Emine Kahraman hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Emine Kahraman akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Kahraman'ın vefatı aileyi derin üzüntüye boğdu.

GİRESUN'DA DEFNEDİLECEK

97 yaşında hayata veda eden Emine Kahraman'ın cenazesi yarın (Perşembe) Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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