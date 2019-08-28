Acı kaybımız! Ailemizin çınarını kaybettik...

GİRESUN'DA DEFNEDİLECEK
97 yaşında hayata veda eden Emine Kahraman'ın cenazesi yarın (Perşembe) Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.
Gazetemizin kurucusu İsmail Kahraman ve İmtiyaz Sahibi Yunus Kahraman'ın annesi Emine Kahraman hayata gözlerini yumdu.
GİRESUN'DA DEFNEDİLECEK
97 yaşında hayata veda eden Emine Kahraman'ın cenazesi yarın (Perşembe) Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar Beldesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.