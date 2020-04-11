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Açık işyerleri dezenfekte ediliyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri açık olan işyerlerinde dezenfekte uygulaması yapıyor

Açık işyerleri dezenfekte ediliyor

11 Nisan 2020 Cumartesi 15:58

 Koronavirüs (Covid-19) salgının önlemesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi personelleri tüm ilçelerde açık olan eczane gibi işyerleri ve kamusal alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

 

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

Virüs salgınının yayılmaması amacı ile sokağa çıkma yasağında muaf olan vatandaşların sağlığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açık olan işyerlerinde dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. 10 ekip ve 30 personel tarafından yapılan çalışmalarda eczane ve diğer açık işyerleri dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi personelleri ayrıca durak, üst geçit, köprü, yürüyüş yolu ve vatandaşların kullandığı diğer alanlarda itina ile dezenfekte uygulaması gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri dezenfekte uygulamalarına virüs ile mücadele bitene kadar devam edecek.  

 

 

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