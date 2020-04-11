DEZENFEKTE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR
Virüs salgınının yayılmaması amacı ile sokağa çıkma yasağında muaf olan vatandaşların sağlığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açık olan işyerlerinde dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor. 10 ekip ve 30 personel tarafından yapılan çalışmalarda eczane ve diğer açık işyerleri dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi personelleri ayrıca durak, üst geçit, köprü, yürüyüş yolu ve vatandaşların kullandığı diğer alanlarda itina ile dezenfekte uygulaması gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri dezenfekte uygulamalarına virüs ile mücadele bitene kadar devam edecek.