Açık Kapı Birimi, Faaliyete Geçti

Valiliğimizde 21.12.2017 tarihinde hizmet vermeye başlayan Açık Kapı Birimi, 04 Nisan
2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri
Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
doğrultusunda Açık Kapı Şube Müdürlüğü olarak hizmetlerine devam etmektedir. Valiliğimiz
koordinasyonunda, Başiskele, Darıca, Gebze, Gölcük, İzmit, Kartepe ve Körfez olmak üzere 7
ilçe Kaymakamlığımızda Açık Kapı Şeflikleri faaliyete geçirilmiş olup Çayırova, Derince,
Dilovası, Kandıra, Karamürsel ilçelerimizde de 02.11.2020 tarihinden itibaren Açık Kapı
Şeflikleri hizmet vermeye başlayacaktır.
Vatandaşlarımız Açık Kapı Şube Müdürlüğümüze ve ilçelerimizdeki Açık Kapı
Şefliklerine sözlü ve yazılı olarak talep ve şikayetlerini iletebildiği gibi
(https://www.acikkapi.gov.tr/) web sitesi, mobil uygulama ve elektronik ortamda e-devlet
üzerinden de müracaat edebilmekte olup, ilgili birimlere yönlendirilen başvurular 7 iş günü
içerisinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine mesaj yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.
Bu kapsamda, ilimizde Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve Kaymakamlıklarımız
Açık Kapı birimlerinde gerek yüzyüze, gerek vatandaşlarımızın elektronik ortamda yaptıkları
müracaatlar ile bugüne kadar 77.765 talep alınmış, bunların 77.181’i sonuçlandırılmış, 584
müracaatın da işlemleri devam etmektedir.
2020 yılı olarak değerlendirdiğimizde de, toplam alınan müracaat sayısı 75.541 olup, bu
başvuruların 74.957’ü sonuçlandırılmıştır.
Açık Kapı Şube Müdürlüğümüzde vatandaşlarımızın taleplerine hızlı ve doğru çözüm
üretme gayretinin yanında, güler yüzlü hizmet ile doğru iletişim kurulmasına hassasiyet
gösterilmekte, bunun yanı sıra Valiliğimize gelen yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, devletin
şefkatine emanet edilen şehit yakınlarımız ve gazilerimize mihmandarlık hizmeti verilmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarımızın vatandaş memnuniyetini hedefleyen, hesap verebilir,
şeffaf bir anlayışla hizmet vermesinin öneminin yanında, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine
kolay erişebilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması açısından
çalışmalara hassasiyetle devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ