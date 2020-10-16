Açık Kapı Birimi, Faaliyete Geçti

İçişleri Bakanlığımızca vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine kolay erişiminin sağlanması, taleplere hızlı ve doğru çözümler üreterek devletle vatandaş arasında karşılıklı iletişim ve güvenin sağlanması, ayrıca kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin artırılması amacıyla 81 İl Valiliğinde Açık Kapı Şube Müdürlükleri ve 161 ilçe Kaymakamlığında Açık Kapı Şeflikleri faaliyete geçirilmiştir.

Valiliğimizde 21.12.2017 tarihinde hizmet vermeye başlayan Açık Kapı Birimi, 04 Nisan

2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri

Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

doğrultusunda Açık Kapı Şube Müdürlüğü olarak hizmetlerine devam etmektedir. Valiliğimiz

koordinasyonunda, Başiskele, Darıca, Gebze, Gölcük, İzmit, Kartepe ve Körfez olmak üzere 7

ilçe Kaymakamlığımızda Açık Kapı Şeflikleri faaliyete geçirilmiş olup Çayırova, Derince,

Dilovası, Kandıra, Karamürsel ilçelerimizde de 02.11.2020 tarihinden itibaren Açık Kapı

Şeflikleri hizmet vermeye başlayacaktır.

Vatandaşlarımız Açık Kapı Şube Müdürlüğümüze ve ilçelerimizdeki Açık Kapı

Şefliklerine sözlü ve yazılı olarak talep ve şikayetlerini iletebildiği gibi

(https://www.acikkapi.gov.tr/) web sitesi, mobil uygulama ve elektronik ortamda e-devlet

üzerinden de müracaat edebilmekte olup, ilgili birimlere yönlendirilen başvurular 7 iş günü

içerisinde sonuçlandırılarak başvuru sahibine mesaj yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu kapsamda, ilimizde Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve Kaymakamlıklarımız

Açık Kapı birimlerinde gerek yüzyüze, gerek vatandaşlarımızın elektronik ortamda yaptıkları

müracaatlar ile bugüne kadar 77.765 talep alınmış, bunların 77.181’i sonuçlandırılmış, 584

müracaatın da işlemleri devam etmektedir.

2020 yılı olarak değerlendirdiğimizde de, toplam alınan müracaat sayısı 75.541 olup, bu

başvuruların 74.957’ü sonuçlandırılmıştır.

Açık Kapı Şube Müdürlüğümüzde vatandaşlarımızın taleplerine hızlı ve doğru çözüm

üretme gayretinin yanında, güler yüzlü hizmet ile doğru iletişim kurulmasına hassasiyet

gösterilmekte, bunun yanı sıra Valiliğimize gelen yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, devletin

şefkatine emanet edilen şehit yakınlarımız ve gazilerimize mihmandarlık hizmeti verilmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarımızın vatandaş memnuniyetini hedefleyen, hesap verebilir,

şeffaf bir anlayışla hizmet vermesinin öneminin yanında, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine

kolay erişebilmesi ve kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması açısından

çalışmalara hassasiyetle devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.