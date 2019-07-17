Açık Su Yüzme Şampiyonası başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu işbirliğinde, 28 Temmuz Pazar günü Kandıra - Kerpe Halk Plajında, 25 Ağustos Pazar günü ise Kocaeli’nin Mavi Bayraklı Karamürsel Altın Kemer Halk Plajında halkın katılacağı şampiyonada yüzme severler sürprizler ödüller kazanacak.

ERKEN SAATLERDE BAŞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli sahillerinde hayata geçirdiği dev yatırımlar ile bu sahillerde yüzme şampiyonalarının yapılmasını sağladı. Bu kapsamda daha önce birçok kez ulusal ve uluslararası alanda yapılan yüzme yarışlarının bir tanesi daha Kocaeli’de düzenlenecek. Açık Su Yüzme Şampiyonası adı altında gerçekleştirilecek yarışmalar, 28 Temmuz Pazar günü Kandıra - Kerpe Halk Plajında, 25 Ağustos’ta ise Karamürsel Altın Kemer Halk Plajında olmak üzere iki ayrı noktada gerçekleşecek. Her iki yarışma da saat 09.00’da başlayacak.

24 KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şampiyona 24 kategoride düzenlenecek. Yarışlara 12’şar kategoride 11 yaş, 12 yaş,13 yaş 14-15 yaş, 16- 17 yaş, 18-19 yaş 20-25 yaş, 26-35 yaş 36-45 yaş 46-55 yaş, 56-65 yaş ve 66+ yaş kız ve erkek yüzücüler katılacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Öte yandan şampiyona için başvuru süresi devam ediyor. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin www.kocaeli.bel.tr ve www.sporkentikocaeli.com ve ya www.tyf.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Buradan istenilen belgeleri dolduracak olan sporcular, söz konusu belgeleri yarış günü ve yarış saatinden önce ilgililere teslim edecek. Şampiyonaya son başvuru 25 Temmuz 23.59’a kadar yapılabilecek.

ÖDÜL VE MADALYA TAKDİM EDİLECEK

Tüm kategorilerdeki kız-erkek dereceye giren sporculara süpriz hediyeler ve madalya takdim edilecek. Ayrıca yarışlara katılan tüm sporculara Büyükşehir Belediyesi tarafından anı madalyası, şapka, tişört ve bone gibi çeşitli hediyeler verilecek.

Yarışma Kuralları

1. Yarışmalarda Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Müsabaka Talimatları

uygulanacaktır.

2. 17 Yaş ve altı yarışma kategorisine 2017–2018 vizeli yüzme lisansı

olmayanlar katılamaz.

3. 18 – 19 Yaş yüzücüler 2017–2018 vizeli yüzme lisansı ile veya “Doktor

Raporu” ile yarışmaya katılabilirler.

4. Yarışmaya katılacak olanlar, kayıt masasına lisanslarını veya doktor

raporlarını teslim etmek zorundadırlar. Teslim etmeyenler yarışa

katılamazlar.

5. 12 Ağustos 2018 (yarışma günü) 17 yaş ve altı katılımcılar için EK1

belgesinin, 18 yaş ve üstü katılımcılar için EK2 belgesinin hakem

sekretaryasına teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim etmeyenler yarışa

katılamazlar.

6. Açık Su Yüzme Yarışları, 11 Yaş Grubu Yüzücüler için 1000 mt. (1 Tur),

12 Yaş Grubu Yüzücüler için 2000 mt. (2 Tur), 13 Yaş Grubu Üstü

Yüzücüler için 3000 mt. (3 Tur) Mesafede Yüzülecektir.

7. Start, 1000 mt. 2000 mt. ve 3000 mt. Kategorileri için ayrı ayrı

verilecektir.

8. Değerlendirme; Yaş Kategorilerine Göre Kız – Erkek Olarak Ayrı Ayrı

Yapılacaktır.

9. Bu Şartları Yerine Getiremeyen ve Kurallara Uymayanlar Yarışlara

Katılamazlar.

10. Yarışma sonuçlarına itirazlar, yarışmanın bitimini takiben ilk 30 dakika

içerisinde yarışma Başhakemine yazılı olarak ve itiraz bedeli 350.TL ile

birlikte yapılmalıdır.

11. Diğer yüzücülere kasti olarak centilmenlik dışı ve engelleyici nitelikte

harekette bulunan yüzücüler diskalifiye edilecek ve yarış dışı

bırakılacaktır.

12. Hakemler tarafından fizyolojik ve psikolojik nedenlerden dolayı

yarışmaya devam etmesi sakıncalı görülen yüzücüler Yarış Dışı

bırakılarak sudan teknelere alınacaklardır.

13. Hakemler tekneler ile yüzücülere eşlik edecek ve belirlenen parkur ile

ilgili herhangi bir olumsuzluk olması durumunda yüzücüleri

uyaracaklardır. Hakem uyarısı ve kurallara uymayanlar yarıştan

diskalifiye edileceklerdir.

14. Yüzücülerin, numaralandırma işlemine gelirken vücutlarına koruyucu

krem v.b. sürmemeleri gerekmektedir.

15. Yüzücüler yarış esnasında saat, takı v.b. materyal takamazlar.

16. Yarışmalara katılan sporculara t-shirt ve bone verilecektir.

17. Yarışmalara katılan sporculara, yarışma sonrasında öğlen yemeği ikram

edilecektir.