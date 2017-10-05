Açıköğretim öğrencileri dikkat! Süre uzatıldı

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri için süre uzatıldı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 6 Ekim Cuma günü sona ermesi planlanan, 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 1 hafta daha uzatıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencilere SMS gönderilerek, kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtildi.