Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 6 Ekim Cuma günü sona ermesi planlanan, 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 1 hafta daha uzatıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencilere SMS gönderilerek, kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtildi.
Açıköğretim öğrencileri dikkat! Süre uzatıldı
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri için süre uzatıldı.