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Açıköğretim öğrencileri dikkat! Süre uzatıldı

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri için süre uzatıldı.

Açıköğretim öğrencileri dikkat! Süre uzatıldı

05 Ekim 2017 Perşembe 16:47

 Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 6 Ekim Cuma günü sona ermesi planlanan, 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 1 hafta daha uzatıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencilere SMS gönderilerek, kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtildi.

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