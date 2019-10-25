ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARINA KAREKOD UYGULAMASI GETİRİLDİ

AFAD ve Kağıthane Belediyesi işbirliğiyle deprem tedbirleri kapsamında acil durumlarda toplanma alanlarında bulunan karekod ve numara sistemi Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin tarafından basın mensuplarına tanıtıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kağıthane Belediyesi işbirliğiyle deprem tedbirleri kapsamında toplanma alanlarına karekod ve numara sistemi Kağıthane’ye bağlı Şirintepe Mahallesi Hilal Parkı’nda tanıtıldı. Karekod uygulamasını öğrencilerle deneyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin basın mensuplarına acil durumlarda toplanma alanlarının öneminden bahsetti. Başkan Öztekin ayrıca, acil durumlarda ilk 72 saat kullanabilecek malzemelerden oluşan deprem deposunu gezerek içerisindeki malzemeleri inceledi. Alanda ayrıca deprem anında elektrikler kesilse bile solar enerji ile çalışmasına devam edecek aydınlatma direkleri bulunuyor.

Karekodlarla Konumunuzu Öğrenebilirsiniz

Toplanma alanlarının her birine yerleştirilen tabelaların üzerinde bulunan karekod ve numara kodları sayesinde vatandaşlar nerede olduklarını anında öğrenebilecek ve konum bilgilerini kaydederek yakınlarıyla paylaşabilecek. Öte yandan vatandaşlar afet öncesi tedbir almak amacıyla evlerine en yakın toplanma alanında bulunan bu tabelalardaki bilgiler sayesinde, afet anında bu alanlara hızlı şekilde ulaşabilecek. Akıllı telefonların QR Karekod okuma özelliği kullanılarak tabelalardaki karekodların okutulmasıyla alanın konum bilgilerine erişilebilecek.

E-Devlet İle Koordineli Çalışıyor

Afet ve acil durum toplanma alanlarına karekod uygulaması sistemini basın mensuplarına tanıtan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Bugün 23 Ekim Van depreminin 8. yıl dönümü orada da 600’e yakın vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Allah’tan rahmet diliyorum. İlçemizde 79 toplama alanımız var. Her alanımıza karekodlu bu tabelaları AFAD ile birlikte yerleştirmiş olacağız. Karekodlar aynı zamanda e-devlet ile entegreli bir şekilde çalışacak. Özellikle çocuklarımıza uygulamalı olarak gösterdik. Herhangi bir deprem anında olduğumuzu tüm koordinatları ile birlikte sevdiklerimizle paylaşmış olacağız. Tabela ile birlikte burası artık acil durum anında toplanma alanı olarak ilan edilmiş oldu. Buradaki tüm mahalle sakinleri de öğrenmiş oldu. Alanların hem yerleşim yerlerine yakın olması lazım hem de yapısal olarak deprem anında etkilenmemesi gerekiyor. Karekod enlem ve boylam açısından tam güvenilir bir şekilde sevdiklerimize ulaşmamızı sağlıyor” diye konuştu.











