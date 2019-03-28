Acil Durum Yönetim Planı GOSB’da anlatılıyor

“Acil Durum Yönetim Planı Projesi Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği” projesi kapsamında, MARKA’nın sunduğu destekle, birçok afet türünde, afet öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konularını içeren eğitimler GOSB Konferans Salonu’nda yapılıyor. GOSB’da faaliyet gösteren firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimleri 07.03.2019 tarihinde başlamıştı.09.04.2019 tarihine kadar sürecek olan eğitimler, Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Şerif Barış, Prof. Dr. A. Tamer Aker, Prof. Dr. Osman Bozdağ, Doç. Dr. Ercan Arpaz, Dr. Öğr. Gör. Yusuf Budak, Dr. Öğr. Gör. Berna Tunç ve Uzm. Psikolog Yeşim Ünal tarafından verilmekte. Bölgede afet bilincinin artırılması hedeflenen eğitimlere katılımın yüksek olduğu belirtildi.