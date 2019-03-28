banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Acil Durum Yönetim Planı GOSB’da anlatılıyor

GOSB, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) 2018 yılı Kasım –Aralık dönemi Teknik Destek programı kapsamında, “Acil Durum Yönetim Planı Projesi Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği” projesiyle, destek aldığı programda eğitimler sürüyor.

Acil Durum Yönetim Planı GOSB'da anlatılıyor

28 Mart 2019 Perşembe 14:00

“Acil Durum Yönetim Planı Projesi Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği” projesi kapsamında, MARKA’nın sunduğu destekle, birçok afet türünde, afet öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konularını içeren eğitimler GOSB Konferans Salonu’nda yapılıyor.  GOSB’da faaliyet gösteren firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimleri 07.03.2019 tarihinde başlamıştı.09.04.2019 tarihine kadar sürecek olan eğitimler, Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Şerif Barış, Prof. Dr. A. Tamer Aker, Prof. Dr. Osman Bozdağ, Doç. Dr. Ercan Arpaz, Dr. Öğr. Gör. Yusuf Budak, Dr. Öğr. Gör. Berna Tunç ve Uzm. Psikolog Yeşim Ünal tarafından verilmekte. Bölgede afet bilincinin artırılması hedeflenen eğitimlere katılımın yüksek olduğu belirtildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kroman Çelik’te Kütüphane boş kalmıyor Kroman Çelik’te Kütüphane boş kalmıyor
Büyükakın, “Mutlaka sandığa gidin” Büyükakın, “Mutlaka sandığa gidin”
"Yeni Dilovası'nı inşa edeceğiz"
"Kitap" Temalı Kısa Film Yarışması
“Verdiğim her sözü tutacağım” “Verdiğim her sözü tutacağım”
Tuzla-Çayırova Yolunda Köprü Demirleri Bağlanıyor Tuzla-Çayırova Yolunda Köprü Demirleri Bağlanıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Kroman Çelik’te Kütüphane boş kalmıyor
Gebze Kroman Çelik İlkokulu Kütüphanesi devamlı olarak dolu durumda.

Haberi Oku