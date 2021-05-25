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Acil Saha Ekipleri 7/24 Hizmete Başladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz duyurdu; 7/24 hizmet verecek, vatandaşların şikayet ve taleplerine çözüm üretecek “Acil Saha Ekipleri” devreye girdi.

Acil Saha Ekipleri 7/24 Hizmete Başladı

25 Mayıs 2021 Salı 12:59

Gebze Belediye Başkanı Zinnur  Büyükgöz duyurdu; 7/24 hizmet verecek, vatandaşların taleplerine çözüm üretecek Acil Saha Ekipleri devreye girdi. Gebze Belediyesi’nin fen işleri, park ve bahçeler, temizlik işleri müdürlüklerinin hizmet sahasında görev alacak ‘Acil Saha Ekipleri’ isimli mobil hizmete ilişkin belediye başkan yardımcısı Ali Kaya’dan bilgi alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “İçlerinde gerekli ekipmanların da yer alacağı, park-bahçeler, fen işleri, temizlik işleri olarak 7/24 esasına uygun olarak verilecek bu konsept hizmetimizde; vatandaşımızdan sosyal medya mecraları başta olmak üzere diğer iletişim kanallarından bizlere ulaştırılacak talepler en kısa sürede sahada çözüme kavuşturulacak. Vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek amacıyla devreye aldığımız bu hizmetimizin hayırlı olmasını dilerken, saha ekiplerimize de kolaylıklar temennilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. 









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