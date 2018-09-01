Acılar Paylaştıkça azalır!

Çok sevdiğim bir sözdür..”Mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaşıldıkça azalır…” Şu son günlerde bu sözün doğruluğunu bir kez daha müşahede ettim. Kayınpederim, 40 yıllık yol arkadaşım Alaattin Koçak’ın vefatı sonrası, dost ve arkadaşlarımın acımızı paylaşması, taziyelerini bildirmesi ve acılı günümüzde bizi yalnız bırakmaması gerçekten çok anlamlı ve değerliydi. Gerek ziyaretimize gelerek gerek, telefonla ve sosyal medya yoluyla baş sağlığı dileklerini ileten tüm vefalı dost ve okurlarımıza teşekkür ediyorum.

Dün Gazetemizde önemli isimleri ağırladık. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, İlçe Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık, Özel Kalem Müdürü Hüseyin Coştur ve beraberindeki ekip dün taziyelerini iletmek için gazetemize misafir oldular. Ayrıca Gebze Kaykamakamı Sayın Mustafa Güler de telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.

İlk olarak AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar ile ziyaretimize gelen sayın Cemil Yaman yoğun koşturma içerisinde bizleri hatırladığı için ne kadar teşekkür etsek azdır. Gebzespor’un lige katılımı için Kaymakamlıkta yapılan toplantı sonrası bizleri unutmayan sayın Yaman daha sonra gerçekleştireceği ziyaretlerde olmasına rağmen baş sağlığı dileklerini iletti ve Fatiha okudu.

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU’NDAN HAYIR DUA

Sayın Yaman’ın ardından bu kez Büyükşehir belediye Başkanı sayın İbrahim Karaosmanoğlu gazetemizin konuğu oldu. Vefalı dost, gönül insanı Sayın Karaosmanoğlu kıymetli kayınpederim Alaattin Koçak’ın vefatı sonrası yakın ilgisini göstererek bizleri teselli etti. Sayın Başkan ile bir çok konuda sohbet etme imkanımız oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber Türk Keneşi’nin Devlet Başkanları zirvesine katılacak olan sayın Karaosmanoğlu, gezi öncesi yoğun çalışma programına aldırış etmeden bizleri ziyaretiyle mesrur etti. Başkan ile Kocaeli’nin kültürel hayatına dair geniş bir sohbetimiz oldu. Kentin kültür ve tarihini öne çıkartan her projeyi destekleyen ve ön ayak olan Başkan Karaosmanoğlu gerçekten doğa aşığı bir isim ve gerçek bir kültür adamı. Kentin güzelliklerini öne çıkaran her çalışmanın içerisinde olan Başkan Karaosmanoğlu, gazetemizin 34.Kuruluş yıl dönümü nedeniyle geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Şehitler İçin Zeytin fidanı hatıra ormanı oluşturmasına destek olarak Beylikdağı’nda yer tahsisinde bulunmuştu.

Gönül insanı sayın Karaosmanoğlu ziyareti sonrası merhum Kayınpederim Alaattin Koçak için Fatiha okumayı da ihmal etmeyerek, bir de güzel duada bulundu. sayın Başkanın kendi ağzından Fatiha ve hayır etmesi gerçekten çok anlamlıydı. Bir kez daha bu ince davranışından dolayı sayın başkan İbrahim Karaosmanoğlu ve beraberinde ki heyete teşekkür ediyorum. Bizler de kendisine olan bu teşekkürümüzü göstermek adına hazırladığımız kitaplardan oluşan bir seti kendisine hediye ettik. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan ile beraber gerçekleştirecekleri Türk keneşi Zirvesi çalışmalarında sayın başkana kolaylıklar diliyorum.

Evet Gerçek dostlar ve akrabalar acı günlerde belli olur. Dostluk, arkadaşlık akrabalık çok önemlidir. Gerçek dostlar ve akrabalar insanın acı gününde yanında olmasıdır. Gerçek dostlar acıyı paylaşanlardır. Yüce Allah akraba ve dostsuz bırakmasın, dost ve akrabalarında kıymetini bilenlerden eylesin.