GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de temaslarda bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kocaeli'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Gül, Kocaeli'de temaslarda bulundu

03 Aralık 2021 Cuma 13:20

Gül, Kocaeli Adliyesi ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yılda adliyelerin fiziki ortamlarının çok iyi yere geldiğini, ülkenin, merdiven altında sunulan hizmetlerden bugün çok daha güzel imkanlara kavuştuğunu söyledi.

Yerinde gördükleri Kocaeli Adliyesinin 4 ayrı yerde hizmet verdiğini, bunun vatandaşlar, avukat ve çalışanlar için istemedikleri bir durum olduğunu dile getiren Gül, "Bu yüzden Bakanlık olarak güzel bir projeyi tamamladık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın da desteği oldu. Mevcut adliyenin 10 katı büyüklüğünde bir adliye projemizi tamamladık. Önümüzdeki yıl yatırım programına girmesi için de süreci başlattık. Böylece 210 bin metrekarelik bir adliyeyi Kocaelili hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hem çalışanlar, yargı mensupları, avukat arkadaşlarımız hem de Kocaeli bundan memnun olacak. Kocaeli buna layık, ivedi şekilde bu binanın ihtiyaç olduğunu da yerinde gördük." diye konuştu.

Süreci hızlı şekilde başlatacaklarını belirten Gül, "Fiziki imkanlar önemli ama adaletin tesisi için aslolan; temiz bir vicdana sahip olmak. Hukukun, adaletin tecelli etmesi için binalar yardımcı unsurlar, ana unsurlar; adaletin yine yargı mensupları eliyle tecelli etmesi. Anayasa, hukuk ve vicdanı merkeze alarak vatandaşımızın beklediği adaleti temin etmek, tesis etmek ama hem onun olması hem de binaların, mekanların daha da güzel olması vatandaşımızın layık olduğu bir durum." ifadelerini kullandı.

- "Temel amacımız; 2023'te güven veren, erişilebilir bir adalet hedefini gerçekleştirmek"

Bir basın mensubunun "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları"nın kaç ilde yapıldığını sorması üzerine Gül, Edirne'den başladıklarını toplantının bugün beşincisinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gül, özellikle çocuk, kadın, yaşlı ve engelli tüm mağdurlara yönelik adalet hizmetlerinde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, "Buradaki temel amacımız; 2023'te güven veren, erişilebilir bir adalet hedefini gerçekleştirmek. Bugün Kocaeli'de tüm paydaşlar çalışma yapıyor. Umarım hem Kocaeli hem de Türkiye'ye güzel uygulama örnekleri çıkar." dedi.

Bakan Gül, konuşmanın ardından Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve beraberindekilerle adliye karşısında esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Gül, kentteki programları kapsamında Kocaeli Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.





AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliSeddar YavuzTahir Büyükakın
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesi kapsamında Gölcük'te etkinlik düzenlendi Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesi kapsamında Gölcük'te...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Gül, Adalet Bakanı Gül, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları...
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir:‘En büyük engel sevgisizliktir’ Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir:‘En büyük...
SEDAŞ çağrı merkezinde “Engelsiz İletişim” hizmeti SEDAŞ çağrı merkezinde “Engelsiz İletişim”...
Girişimci İşadamları Vakfı Basın Bildirisi Girişimci İşadamları Vakfı Basın Bildirisi
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesi kapsamında Gölcük'te...
Kocaeli Valiliğince başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında Gölcük...

Haberi Oku