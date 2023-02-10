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Adalet Bakanlığı, defin işlemleri için başsavcılıklara yazı gönderdi

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi.

Adalet Bakanlığı, defin işlemleri için başsavcılıklara yazı gönderdi

10 Şubat 2023 Cuma 12:07

  Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce depremin yaşandığı andan itibaren deprem bölgelerinde gerekli önlemler alınması için çalışmalar başlatıldı. Bu süreçte deprem nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde ölü muayene ve defin işlemleriyle ilgili alınan önlemler kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarına resmi yazılar gönderildi. 
  ‘Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen Yerlerde Yapılacak Ölü Muayene ve Defin Ruhsatı İşlemleri’ konulu yazıda, depremler neticesinde yaşanan yıkımın büyüklüğü, iklim koşulları, köylerdeki cenazelerin ölü muayene işlemlerinin yapıldığı yerlere taşınamaması, köylerde yeterli sağlık mensubunun bulunmaması, cenazelerin bir an evvel durum tespitlerinin yapılıp defin işlemlerinin yapılmasında zorunluluk bulunması ve OHAL koşulları nedeniyle alınması gereken önlemler belirtildi. 
  Yazıda ölü muayene ve defin işlemleri ile ilgili şu önlemlerin alındığı bildirildi: 
  "Köylerde muhtarlar tarafından, muhtar bulunamıyor ya da muhtarlara ulaşılamıyorsa mülki amir tarafından görevlendirilecek memurlarca deprem sonucu hayatını kaybeden kişilerin kimliklerinin ve durumlarının tespit edilerek bu kişiler tarafından düzenlenecek defin ruhsatı ile defin işlemleri gerçekleştirilecek. 
  İl ve ilçe merkezlerinde; vefat eden kişinin ölü muayene işleminin bir hekim tarafından en seri şekilde yapılması sağlanacak. Ölü muayene tutanaklarına cumhuriyet savcısı tarafından görüldü yapılacak, defin ruhsatının düzenlenecek. Vefat eden kişinin kimliğinin tespit edilememesi halinde teşhise elverişli fotoğrafı çekilecek, parmak izi ve DNA örneği alınacak, cenaze kayıt altına alınmak suretiyle defin ruhsatı düzenlenecek. Cenazenin defnedildiği yer ve mezarlık kayıt altına alınacak." 


İHA
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