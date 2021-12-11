Adana'dan Mersin'e, Çukurova'da Devri Alem

Devlet çölleşmeyi önlemek için 1960 dan günümüze mücadeleler vererek 1970 de Kumul ormanlarını kurup kumda yetişen Kıbrıs akasyası ,Fıstık çamı, okaliptus ve diğer ağaç türlerini yetiştirmiş. Ağyatak,Akyatak ve Tarsus da Adanalıoğlu Kumul ormanlarını kurmuş.
Alın teri ile yıllar önce dikilen Kumul ormanlarından Akdeniz'in mavi sularını, gelin gibi beyazlara bürünmüş Toros dağlarını ve adlarını Türk islam tarihinin sınır çizgisi Ceyhun ve Seyhun nehirlerinden alan Ceyhan ve Seyhan nehirlerini seyretmek insana farklı,coşkulu duygular yaşatıyor.
Hazırladığımız belgesel bir çok ulusal ve bölgesel tv kanalında yayınlanacaktır.