Adana'dan Mersin'e, Çukurova'da Devri Alem

Türkiye'nin bereket ovası olarak bilinen Seyhan Ceyhan ve Berdan ırmaklarının suladığı bölgeleri gezerek çölleşmeye karşı verilen mücadeleyi belgeselleştirerek tarihe not düştük.

Irmakların denize döküldüğü bölgelerde rüzgar erozyonu ve kum fırtınaları yüzünden çölleşmeler başlamış.

Devlet çölleşmeyi önlemek için 1960 dan günümüze mücadeleler vererek 1970 de Kumul ormanlarını kurup kumda yetişen Kıbrıs akasyası ,Fıstık çamı, okaliptus ve diğer ağaç türlerini yetiştirmiş. Ağyatak,Akyatak ve Tarsus da Adanalıoğlu Kumul ormanlarını kurmuş.



Alın teri ile yıllar önce dikilen Kumul ormanlarından Akdeniz'in mavi sularını, gelin gibi beyazlara bürünmüş Toros dağlarını ve adlarını Türk islam tarihinin sınır çizgisi Ceyhun ve Seyhun nehirlerinden alan Ceyhan ve Seyhan nehirlerini seyretmek insana farklı,coşkulu duygular yaşatıyor.

Tarihimi öğreniyor tabiatı seviyorum sosyal sorumluluk projesi olarak Çukurova'yı bereketli suları ile besleyen Seyhan Ceyhan ırmakları ile, Berdan çayının Akdeniz'le buluştuğu bölgelerde araştırma yapıp Devri Alem belgesel programı çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.

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