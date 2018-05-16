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Aday adayından karamürsel'e ziyaret

Saadet Partisi Kocaeli milletvekili aday adayı İbrahim Bıyıklı, Karamürsel ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aday adayından karamürsel'e ziyaret

16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:49

 SAADET’İN ADAY ADAYINDAN KARAMÜRSEL’E ZİYARET
24 Haziran seçimlerine az bir süre kala saha çalışmalarını hızlandıran Saadet Partisi, milletvekili aday adaylarıyla çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret etmenin yanında, halklın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini de dillendiriyor. Çalışmalarını hızlandıran Saadet Partisi Kocaeli milletvekili aday adaylarından İbrahim Bıyıklı, Karamürsel İlçesine giderek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Karamürsel Ziraat Odasını, Karamürsel Rehabilitasyon Merkezini ve Karamürsel İyi Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bıyıklı, esnaf ziyaretinde de bulunarak bir süre halkla sohbet etti. Saadet Partisinin bu seçimde mecliste güçlü bir şekilde temsil edileceğini belirten Bıyıklı; “Biz bu seçimde barajları yıktık. Saadet Partisine olan teveccüh bizlerin zaferini müjdeliyor.” dedi. 
İBRAHİM BIYIKLI KİMDİR?
1980 Kastamonu Doğumlu olan İbrahim Bıyıklı Kartepe’de ikamet etmektedir. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olan Bıyıklı, yaklaşık 10 yıl Toyota Sakarya Otomobil Fabrikasında çalıştı. 2010 yılında farklı sektörlerde kurduğu aile şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bıyıklı, beş yıl Kocaeli-Kastamonu Kültür ve Turizm Dernek Başkanlığı yapmıştır. Şu an Saadet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Bıyıklı, evli ve üç çocuk babasıdır.
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