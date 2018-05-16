Aday adayından karamürsel'e ziyaret

SAADET’İN ADAY ADAYINDAN KARAMÜRSEL’E ZİYARET

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala saha çalışmalarını hızlandıran Saadet Partisi, milletvekili aday adaylarıyla çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret etmenin yanında, halklın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini de dillendiriyor. Çalışmalarını hızlandıran Saadet Partisi Kocaeli milletvekili aday adaylarından İbrahim Bıyıklı, Karamürsel İlçesine giderek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Karamürsel Ziraat Odasını, Karamürsel Rehabilitasyon Merkezini ve Karamürsel İyi Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bıyıklı, esnaf ziyaretinde de bulunarak bir süre halkla sohbet etti. Saadet Partisinin bu seçimde mecliste güçlü bir şekilde temsil edileceğini belirten Bıyıklı; “Biz bu seçimde barajları yıktık. Saadet Partisine olan teveccüh bizlerin zaferini müjdeliyor.” dedi.

İBRAHİM BIYIKLI KİMDİR?