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Aday Adayları Yeniden Belirlenecek

AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı görevi için temayülde ön plana çıkan aday adayları il teşkilat binasına gelerek Marmara Bölgesi Koordinatörü ve Milletvekili Murat Yıldırım’la görüştü

Aday Adayları Yeniden Belirlenecek

30 Eylül 2017 Cumartesi 09:00

3 İSİM GÖRÜŞEMEMİŞTİ

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştireceği kongre öncesinde yeni ilçe başkanı adayını belirlemek için temayül yoklaması gerçekleştirmişti. Kurban Bayramı’ndan önce gerçekleşen temayüle ilçe yönetimi kadrolarından Köksal Tatoğlu, Recep Kaya ve Mustafa Yıldıztekin ile yönetim dışından Gebze Trabzonlular Derneği eski Başkanı Halil İbrahim Kadıoğlu olmak üzere 4 kişi aday adayı olduğunu açıklamıştı. Değerlendirmeler sonucunda 3 isim Çayırova ve İzmit ilçelerinin adaylarıyla birlikte Ankara’ya AK Parti Genel Merkeze Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş’la mülakat için yolculuğa çıkmıştı. Fakat Ankara’nın yoğun gündemine bağlı olarak aday adaylarının mülakatı gerçekleştirilememişti.

TEKRARDAN ANKARA’YA GİDECEKLER

Bugün Gebze İlçe Başkanlığı mülakatı için aday gösterilen Köksal Tatoğlu, Mustafa Yıldıztekin ve Ufuk Ekinci ve onlara ek olarak İsmail Keskin, Murat Yelek, ve Mahmut Yandık aynı zamanda İl’in yeni icra kurulunda AR-GE’den sorumlu başkan yardımcısı İrfan Ayar parti il teşkilat binasına gelerek Marmara Bölgesi Koordinatörü ve Milletvekili Murat Yıldırım’la görüştü. Uzun süredir Gebze’de siyaset yapan Ayar, görüş bildirmek için mi yoksa aday adayı olarak mı görüşmelerde yer aldı tam olarak bilinmiyor. Görüşmede AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da bulundu. Gerekli istişareler sonucunda adaylığa yakın olan 3 isim Ankara’ya tekrardan mülakata götürülecek.

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