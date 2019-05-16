Aday Tanıtım Toplantısı 21 Mayıs'ta

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Meslekte Birlik Grubu Başkanı ve KSMMMO Başkan Adayı Hamit Akbulut ile ekibi, 21 Mayıs Salı günü saat 18.30’da MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde düzenleyecekleri geleneksel iftar programı ile aday tanıtımı yapacak. Toplantıda meslektaşları ve basın mensuplarıyla bir araya gelecek olan Meslekte Birlik Grubu KSMMMO Başkan Adayı Hamit Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi. “Mesleki sorunlarımızın çözümü için Kocaeli’nde şimdi birlik olma zamanıdır. KSMMMO 23. Olağan Genel Kurulu’na sunacağımız aday kadrolarımızın takdim toplantısına, tüm meslektaşlarımızı davet ediyor ve katılımlarını bekliyoruz.”