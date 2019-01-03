'Adaylar Not Kağıdıyla Belirlenmez'

Başkan Hartamacı; “Bazı basın organlarında çıkan bu tür haberlerin mesnetsiz, gerçek dışı ve asparagas haberler olup tamamen gerçek dışı ve mesnetsizdir. CHP de adayların belirlenmesinin kuralları vardır, bütün adaylarımız önce MYK da tek, tek görüşülür, sonrasında ise kurultaydan sonra en yetkili parti organı olan parti meclisinde tek tek oylanarak kesinleşir. Bizim adayımız olan Selahattin Kaya’da bu şekilde belirlenmiş ve ilan edilmiştir. CHP’nin adayları Ankara’da not kağıdına yazılarak belirlenmediği için geri çekilmesi de söz konusu değildir.” sözlerini dile getirdi.

BU HABERLER NİFAK SOKMAK AMAÇLIDIR

Bu tür haberlerin İYİ Parti ile yapılan güç birliğinin ruhuna zarar vermek amaçlı olup bu oyuna gelmemiz söz konusu değildir. Güç birliği çerçevesinde CHP Büyükşehirde aday çıkartmayarak İYİ partiye destek verecektir. Partimizin Kocaeli’de 9 ilçede adayları belirlenmiş, adayımızın belli olmadığı 3 ilçe için görüşülmektedir. İl Başkanımızında belirttiği gibi adayı belli olan bu 9 ilçede hiçbir adayın geri çekilmesi söz konusu bile mümkün değildir.

CHP ADAYI İÇİMİZDEN

CHP’nin Çayırova Belediye Başkan Adayı Selahattin Kaya 4,5 yıl partimizin ilçe Başkanı yapmış olup bu süre zarfında Çayırova Belediyesinin yaptığı yanlışlıkları ortaya çıkartan, bu yanlışları sürekli kamuoyunun gündemine belgelerle taşıyan, ulusal ve yerel basında ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme taşıyan kişi olup, kendisinden başkada bu konularda açıklama yapan hiçbir kişi ve parti olmamıştır.Bu sebepten dolayı tehditler almış, asla geri adım atmamıştır.Bu gün Çayırova’da bu konular biliniyorsa, o günkü ilçe Başkanımız ve şimdiki adayımız Selahattin Kaya sayesindedir. CHP örgütü olarak Adayımızın sonuna kadar yanındayız, şu an sahada çalışan halkla buluşan tek partiyiz, gittiğimiz her yerde de büyük bir ilgi ile karşılaşıyoruz. Başkan Hartamacı, biz inanıyoruz kazanacağız, bizimle birlikte Çayırova kazanacak.” dedi.