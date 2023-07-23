Adaylar sınıfta, aileler dışarıda ter döküyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans Sınavı'nın, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kapıları saatlerin 10.00'u göstermesiyle kapanırken, sınav ise 10.15'te başladı. Memur adayları içeride ter dökerken, aileleri ve yakınları okul önünde beklemeye başladı. 1 yaşındaki Simay Yazıcı ise matematik öğretmenliği hayalini gerçekleştirmek isteyen teyzesi Ayşenur Kızılkaya'nın sınav heyecanına ortak oldu.

"İnşallah bu sınavda emeğimizin karşılığını alacağım"

Zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Ayşenur Kızılkaya, "Sürecimiz çok yoğun geçti. İşte de çalışıyordum. İnşallah bu sınavda emeğimizin karşılığını alacağım. Şu anda bomba gibiyiz, umarım kazanacağız. Matematik öğretmenliği istiyorum. Daha önce birçok kez girdim. Bakalım, bu kez inşallah olur. Yeğenim de beni bekleyecek, ailecek geldik" dedi.

Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te yapılacak.