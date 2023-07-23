GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Adaylar sınıfta, aileler dışarıda ter döküyor

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu başladı. Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de adaylar sınıfta ter dökerken, ailelerin ise dışarıda heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Adaylar sınıfta, aileler dışarıda ter döküyor

23 Temmuz 2023 Pazar 11:17

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Lisans Sınavı'nın, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kapıları saatlerin 10.00'u göstermesiyle kapanırken, sınav ise 10.15'te başladı. Memur adayları içeride ter dökerken, aileleri ve yakınları okul önünde beklemeye başladı. 1 yaşındaki Simay Yazıcı ise matematik öğretmenliği hayalini gerçekleştirmek isteyen teyzesi Ayşenur Kızılkaya'nın sınav heyecanına ortak oldu.

"İnşallah bu sınavda emeğimizin karşılığını alacağım"
Zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Ayşenur Kızılkaya, "Sürecimiz çok yoğun geçti. İşte de çalışıyordum. İnşallah bu sınavda emeğimizin karşılığını alacağım. Şu anda bomba gibiyiz, umarım kazanacağız. Matematik öğretmenliği istiyorum. Daha önce birçok kez girdim. Bakalım, bu kez inşallah olur. Yeğenim de beni bekleyecek, ailecek geldik" dedi.
Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te yapılacak.

İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Boş arazide silahla vuruldu Boş arazide silahla vuruldu
Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarına tam not Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarına tam not
Konser parka taşındı, mutluluk yüzlerden okundu Konser parka taşındı, mutluluk yüzlerden okundu
Babasını örnek aldı, 7 yaşında motokrosçu oldu Babasını örnek aldı, 7 yaşında motokrosçu oldu
BÜYÜKGÖZ'DEN GEBZELİ HACILARA ZİYARETLER BÜYÜKGÖZ'DEN GEBZELİ HACILARA ZİYARETLER
GTÜ Tanıtım Günleri Başladı GTÜ Tanıtım Günleri Başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Boş arazide silahla vuruldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, boş arazide bacaklarından silahla vuruldu.

Haberi Oku