Adaylar sınıfta, aileler dışarıda ter döküyor
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu başladı. Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de adaylar sınıfta ter dökerken, ailelerin ise dışarıda heyecanlı bekleyişi sürüyor.
"İnşallah bu sınavda emeğimizin karşılığını alacağım"
Zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Ayşenur Kızılkaya, "Sürecimiz çok yoğun geçti. İşte de çalışıyordum. İnşallah bu sınavda emeğimizin karşılığını alacağım. Şu anda bomba gibiyiz, umarım kazanacağız. Matematik öğretmenliği istiyorum. Daha önce birçok kez girdim. Bakalım, bu kez inşallah olur. Yeğenim de beni bekleyecek, ailecek geldik" dedi.
Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te yapılacak.
İHA