Adım Adım Eski Bir Evi Yenileme Rehberi

Eski ve kötü durumdaki evleri çok uygun fiyatlarla alarak kullanılabilir hale getirmek şimdi çok moda. Hem uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenler hem de hayallerindeki evi, tadilat işlemleri ile elde edebilmek isteyenler eski evlere rağbet gösteriyor. Adım adım ev yenileme önerilerini takip ederek siz de hayallerinizi gerçek kılabilirsiniz:

Planlamada Her Ayrıntıyı Düşünün

Ev yenileme işlemlerinde odaların planı nasıl olacak, hangi duvarlar yıkılacak, güçlendirme gerekli mi, işlemler yatırımı daha değerli kılabiliyor mu hepsini kağıt üstüne tasarlamalısınız. Kaç günde evin tamir edileceğinden ne kadar mal olacağına kadar her adımı düşünmeli, olabilecek aksiliklere karşı B ve C planları bulundurmalısınız. Profesyonel yardımla bütçe alırken döviz kurunu hesaba katmalı, olası sorunlar için düşündüğünüz takvimin daha esnek olabileceğini şimdiden kabullenmelisiniz. Kalem kalem ne yapacağınızı bilerek, hesaplayarak ve alternatif çözümler üreterek ilerlediğinizde işlerinizin çok daha sorunsuz ilerlediğini görebilirsiniz.

Yapmadan Önce Yıkmaya Başlayın

Evde yapılacakları planlarken yıkımı göz önünde bulundurarak ilerlemelisiniz. Teknik imkanlar, imkansızlıklar birçok kez eli bağlayabiliyor. Bu nedenle evin bir kısmını yıkarken diğer bölümü yapmaya başlamak yerine, olacak tüm aksiliklere daha kolay çözüm üretmek adına önce yalnızca yıkımla işe girişmelisiniz. Tüm yıkım bitmeden yenilemeye başlamak yatırımınızı riske etmek oluyor.

Dekorasyondan Önce Teknik

Birçok kişi hayalindeki evi anlatırken dekoratif özelliklerden bahsediyor oysa güvenlik özellikleri de aynı özeni hak ediyor. Evin çatı, dayanıklılık, tesisat konularını da dekorasyon kadar düşünerek yapmalı ve uzmanlarca raporlayarak ilerlemelisiniz. Bina depreme dayanıklı mı, çatının yenilenmesi gerekli mi, güçlendirme gerekiyor mu, elektrik tesisatı yeni nesil onlarca cihazı kaldırır mı, petek temizliği yeterli mi yoksa tüm ısınma sistemi için değişik gerekli mi, yangın söndürme sistemi kurulmalı mı, yerden ısıtma nasıl yapılmalı gibi teknik soruları uzmanlara sormalı ve dekorasyondan önce bu sorunların üstesinden gelmelisiniz. Dekoratif olsun diye evin taşıyıcı kolonunu kesmek gibi uygulamaların geride kaldığını umut ediyoruz.

Yeni İnşa Ederken Yaşam Konforu Ön Planda Olmalı

Evin yeni halini hazırlarken düşündüğünüz detayların eve değer katmasına özen göstermelisiniz. Örneğin çok sevdiğiniz ancak modası geçmiş bir taş döşemeye yatırım yapmak dezavantaj olabiliyor. İlerleyen günlerde evi satmak isterseniz, taş döşemenin eski moda olduğu için fiyat düşürme ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Düşündüğünüz her detayı “eve değer katıyor mu, konfor sağlıyor mu” sorusuyla bir arada değerlendirmeniz gerekiyor. Mesela, banyo tadilatı sırasında eve bir lavabo daha ekletmenin maliyeti oldukça düşük ancak konfor sağlayan bu ayrıntı evin değerinde artış yaratabiliyor. Özellikle çalışan çiftler ev ararken, sabah kavgalarını önleyecek çift banyolara rağbet gösteriyor. Ayrıca modası hızla geçecek dekorasyon önerilerine de temkinli yaklaşmakta fayda var, eğer günümüzden 10 yıl kadar sonra evi elden çıkarmak isterseniz, seçimlerinizin evin yaşını ele vermemesini sağlamalısınız. Klasiklerden ve sadelikten vazgeçmemek en garantili seçim oluyor.

Mobilyaları Gözden Geçirin

Tadilat firmaları işi bitirdikten sonra, sıra dekorasyona geliyor. Son dokunuşların ve mobilyaların hazırlanması sırasında evin tüm ölçülerinin elinizde olmasına özen göstermelisiniz. Ölçmeden “bu salona uyar” dediğiniz koltuğun odaya büyük ve küçük gelme riskini almamalısınız. Hangi duvar kaç metre, yamukluk var mı bakmalı, ölçü alırken süpürgelik paylarını göz ardı etmemelisiniz. Ayrıca eve kolay taşınabilir mobilyalar, hafif eşyalar almanızda da fayda var. Böylece istediğinizde eşyaların yerini rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Eski evlerin tavanı oldukça yüksek olduğundan, eşyaları nasıl yerleştirirseniz yerleştirin, çoğunlukla ferah görünüm eksilmiyor. Bu avantajı muhakkak değerlendirmelisiniz.

Dipnot: Eğer siz de eski evleri alıp yenileyerek oturma planları yapıyorsanız, öncelikle evin tarihi eser statüsünde olmadığından emin olmanız gerekiyor. Yapacağınız değişiklikler için belediyeden izin alıp almamanız gerektiğini de kontrol etmelisiniz. Büyük tadilatlara girişmeden önce bürokratik engelleri aşmakta fayda var.