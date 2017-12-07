Adnan Köşker'den Pazar Ziyareti
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazaryeri'nde kurulan çarşamba pazarını ziyaret etti.
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazar yerinde kurulan Çarşamba pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafına hayırlı işler bol, kazançlar diledi. Soğuk ve yağışlı havalarda kapalı pazaryerinde iş yapmanın oldukça rahat olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Başkan Köşker'e, esnafa verdiği önem ve değerden ötürü teşekkür etti.
Ziyarette, her zaman pazarcı esnafının yanında olduklarını ifade eden Başkan Köşker, "Pazarcı esnafımızı sık sık ziyaret ederek taleplerini alıyoruz. Onların isteklerine önem veriyoruz. Kapalı pazar yerimizde pazarcı esnafımızın rüzgar önleyici panel talepleri vardı. Bu talepleri doğrultusunda pazar etrafını açılır kapanır panellerle kapattık. Bu sayede kışın soğuk ve rüzgardan yazın ise sıcaktan etkilenmeyecek ve hem pazarcımız hem de Gebzeli hemşehrilerimiz daha rahat bir ortamda pazar alışverişlerini yapabilecek" dedi.