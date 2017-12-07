Adnan Köşker'den Pazar Ziyareti

Gebze Belediye Başkanı

Adnan Köşker

, Tatlıkuyu Modern Kapalı Pazar yerinde kurulan

Çarşamba

pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafına hayırlı işler bol, kazançlar diledi. Soğuk ve yağışlı havalarda kapalı pazaryerinde iş yapmanın oldukça rahat olduğunu ifade eden pazarcı esnafı Başkan

Köşker

'e, esnafa verdiği önem ve değerden ötürü teşekkür etti.



Ziyarette, her zaman pazarcı esnafının yanında olduklarını ifade eden Başkan

Köşker