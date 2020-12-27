Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan görsel aydınlatma tadilatıyla Adnan Menderes Üstgeçidi ışıl ışıl oldu. Şehir merkezi ve sahil şeridini birbirine bağlayan üstgeçitlerde bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şehir merkezinde yer alan üç üstgeçitten biri olan Adnan Menderes Üstgeçidi’nde aydınlatma tadilatları tamamlandı.

PİŞMANİYECİLER MEYDANI’NA BAĞLANIYOR

Büyükşehir tarafından İzmit’in sembol meydanlarından biri haline getirilen Pişmaniyeciler Meydanı’na bağlanan Adnan Menderes Üstgeçidi’ndeki aydınlatma çalışmaları için 45 adet renkli LED projektör kullanıldı. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilenen görseller Kocaelililerin de yoğun ilgisini çekti. Köprü üzerinde durarak yenilenen görseller altında fotoğraf çektiren kent sakinleri yeni yıla girmeye sayıl günler kala anı ölümsüzleştirdiler. Yapılan çalışmalar sonrası ışıl ışıl olan üstgeçit havadan görüntülenirken, oluşan muhteşem görüntü herkesi kendine hayran bıraktı.