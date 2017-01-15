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Advance iddialı geliyor!

**Gayrimenkul sektörünün yeni ismi Advance Gayrimenkul, dün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle bölge basınını ağırladı.

Advance iddialı geliyor!

15 Ocak 2017 Pazar 14:59

Çayıroıova’da 7 ay önce temelleri atılan Advance Gayrimenkul bölge basınıyla buluştu.

Ellade Cafe ve Restoran'da gerçekleşen programa Advance Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yeşilkaya, gayrimenkul uzmanları Bilal Özdemir, Hüseyin Sal, Emrah Karagöz, Uğur Gürgen katılırken çok sayıda basın mensubu da toplantıya ilgi gösterdi.

BÖLGEYE DEĞER KATMAK

Anadolu A.Ş kuruluşu olan Advance Gayrimenkul hakkında bilgilendirmelerde bulunan Muhammet Yeşilkaya, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 16 Ocak Basın Onur Günü'nü kutlayarak sözlerine başladı. Advance Gayrimenkul'un birinci önceliğinin bölgeye değer katmak olduğunu belirten Advance Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yeşilkaya, "Hedefimiz ve önceliğimiz bölgemize değer katmak. Bunun içinde sektörde güvenilir ve ilkeli bir firma olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye gayret ediyoruz" dedi.

ŞUBELEŞME OLACAK

Şubeleşme konusunda yoğun bir talep oluştuğunu belirten Yeşilkaya, ilerleyen günlerde Gebze, Darıca, Dilovası ve İstanbul'un bazı ilçelerinde şubeleşmeye gideceklerini söyledi. Advance Gayrimenkul'un kuruluşu hakkında da basını bilgilendiren Yeşilkaya, toplantıya katılan tüm basın mensuplarına teşekkür etti. Programın sonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve 16 Ocak Basın Onur Günü nedeniyle basın mensuplarına hediye takdim edildi.

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