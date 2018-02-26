AFAD İl Müdürlüğünde ve İtfaiyede incelemelerde bulundu.

AFAD BAŞKANI DR. MEHMET GÜLLÜOĞLU KOCAELİ’YE GELDİ









Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 6 ay önce atanan Dr. Mehmet Güllüoğlu hafta sonu Kocaeli’ne gelerek incelemeler yaptı.

İlk olarak Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret eden Güllüoğlu, İl Müdürü Salim Tekoğul’dan brifing aldı. AFAD Şube Müdürleri Cevat Özdemir, Selim Biçer, Ümit Çiğdem, Canan Güçlü ve diğer idarecilerin hazır bulunduğu brifingten sonra binada ve depoda incelemelerde bulunarak araç ve ekipman kapasitesiyle ilgili bilgiler aldı.

Kocaeli AFAD ziyareti ardından AFAD İl Müdürü ve Şube Müdürleriyle birlikte Kocaeli İtfaiyesine geçen Güllüoğlu burada İtfaiye Amiri Hüseyin Gürbüz’den itfaiye yeterliliğini ve kapasitesini öğrendi