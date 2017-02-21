AFAD'a İlyas Şeker ziyareti

Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ziyarette bulunarak hasarlı binalarla ilgili bilgi aldı. İlyas Şeker’i AFAD'da İl Müdürü Salim Tekoğul, Şube Müdürleri Canan Güçlü, Cevat Özdemir, Ümit Çiğdem, Nurten Gümüş ve Selim Biçer karşıladı. AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz ve diğer yöneticilerin de yer aldığı ziyarette Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e Kocaeli AFAD'ın çalışmalarıyla ilgili genel bilgiler verildi. Daha sonra 1999 depreminden kalan ve İlimiz için risk oluşturan Hasarlı Binalarla ilgili İl AFAD Müdürü Salim Tekoğul bir sunum yaptı. Tekoğul, ziyarette müzmin hale gelen hasarlı binalar konusunda çözüm üretmek için geçmişte ilimizde uzun yıllar yerel yöneticilik yapan Sayın Vekilimizle bilgi paylaşımında bulunmak istediklerini vurguladı. Hasarlı binalar konusunda yaşanan tıkanıklıkları ve çözüme dönük adımları Sayın Vekilimize aktarmak ve hazırladıkları hasarlı binalar raporunu bu vesileyle kendilerine takdim etmek üzere bu toplantının gerçekleştiğini dile getiren Tekoğul sözlerini şöyle sürdürdü. “Bu toplantıyla, Ankara’da şehircilik ve yerel yönetimler konularında etkili bir konumda bulunan Kocaeli Milletvekilimiz İlyas Şeker Beye sahada karşılaşılan sorunları Kentsel Dönüşüm Kanunu bağlamında aktarma fırsatı bulduk” dedi. Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hasarlı binalar konusunda İlimizde yaşanan açmazları AFAD İl Müdürlüğünde yakinen görme fırsatı bulduklarını söyleyen Şeker, toplantıda tıkanıklıkları yansıtan yazışma örneklerini talep etti. Ayrıca resmi kurumların ve altyapı (köprü, viyadük) tesislerinin deprem dayanıklılığı konusunda bir rapor hazırlanmasının da önemine değindi. Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker; “Hasarlı binalar konusu, ihmale gelmeyecek bir konudur. Beklenen İstanbul Depreminde bu binaların olumsuz anlamda etkileneceğinde de şüphe yoktur. Vatandaşlarımızın Kentsel Dönüşüm Kanunundan istifade etmek üzere binaları için riskli yapı tespiti yaptırması, bilimsel deprem dayanıklılığı testlerine işlerlik kazandırması büyük önem taşımaktadır. Bu ziyarette sorun teşkil eden noktaları görmüş olduk. Sunulan raporda vurgulanan çözüm önerilerini ciddiyetle ele alacağız” şeklinde sözlerini noktaladı.