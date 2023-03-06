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AFAD’da Deprem Bölgesi İçin Koordinasyon Toplantısı (VİDEOLU HABER)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede devam eden çalışmalar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı

AFAD'da Deprem Bölgesi İçin Koordinasyon Toplantısı (VİDEOLU HABER)

06 Mart 2023 Pazartesi 09:19

  
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede devam eden çalışmalar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.   
 
  AFAD’da yapılan toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve bazı bakan yardımcıları katıldı. Toplantıda bölgede yapılan çalışmalar ve mevcut bilgiler sunuldu ve bakanlıkların verdikleri hizmetler değerlendirildi. Toplantıda; tahliye, barınma, beslenme, hasarlı konutlar, ödenek ve destekler konuları görüşüldü. Yeniden inşa süreci ve bölgede sanayi bölgeleri ve sitelerinin yeniden faaliyete girmesi için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü. 
                                 



    


İHA
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