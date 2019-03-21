AFAD’da Tatbikat Hazırlığı

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planında görevli kurum temsilcileri ile bir araya gelerek tatbikat hazırlık toplantısı yaptı.

18 Nisan’da yapılması planlanan saha uzantılı masabaşı tatbikat hazırlığına Kocaeli Afet Müdahale Planında görevli olan hizmet gruplarının temsilcileri katıldı. Toplantıya katılan TAMP ve AYDES görevlileri, Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul ve Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü Canan Güçlü tarafından bilgilendirildi.

Hizmet grubu yöneticilerinden İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç ve Kızılay Şube Başkanı Doç. Cengiz İpek’in de takip ettiği toplantıda AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul saha uzantılı masabaşı tatbikatı ile ilgili bilgiler verdi. Tekoğul, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısının da tatbikat ile birlikte yapılması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Daha sonra söz alan Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü Canan Güçlü bir sunum yaparak afet ve acil durum hazırlıkları bağlamında TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planının işlevselliğinin tatbikat ortamında test edileceğini vurguladı. Tatbikatta bazı hizmet gruplarının sahada aksiyon alacağını, belirlenen lokasyonlardan masabaşına canlı görüntülerle aksiyonların aktarılacağını söyledi. Diğer hizmet gruplarının da operasyon senaryolarını metinsel olarak tatbikatta ortaya koyacaklarını vurgulayan Güçlü, plan görevlilerinin tatbikat senaryo çalışmalarını ivedilikle tamamlamalarını istedi.