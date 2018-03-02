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AFAD'dan arama kurtarma tatbikatı

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, Kartepe Kuzuyayla’da 3 günlük kış koşullarında eğitim ve çığda arama kurtarma tatbikatı yaptı.

AFAD'dan arama kurtarma tatbikatı

02 Mart 2018 Cuma 09:51

   Kış koşullarında arama kurtarma pratiklerinin geliştirilmesi ve afet hazırlıkları kapsamında yapılan hizmet içi eğitimde, doğada arama kurtarma ana başlığında çığda arama kurtarma, eğimli ve karlı arazide kazazede kurtarma, GPS kullanımı, karda araç ve ekipman kullanımı konularında tecrübe kazanıldı.

Kocaeli AFAD Eğitim Şefi Sebahattin Yaşa başkanlığında gerçekleşen eğitimler, uzman arama kurtarma teknisyenleri Recep Küçükkoparan, Bülent Demir ve Mustafa Serbest tarafından verildi. Eğitimler ardından hazırlanan senaryo çerçevesinde çığda arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Eğitim ve tatbikatla ilgili bilgi veren Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Şubat ayının son günlerinde Kartepe’de yağan karın kış koşullarında planlanan tatbikat için uygun bir ortam oluşturduğunu, tatbikatla arama kurtarma teknisyenlerinin karlı havada arama kurtarma becerilerini tazelediklerini, afet ve acil durum hazırlıkları için zorunluluk olan bu tür tatbikatların TAMP-Kocaeli Afet Müdahale Planının gereği olarak gerçekleştirildiğini ve bu tür hizmet içi eğitim içerikli saha tatbikatlarının belirli aralıklarla devam ettirileceğini söyledi.

 

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