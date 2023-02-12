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Afet bölgesi için dezenfektan ürettiler

Körfez Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencileri deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 1 ton dezenfektan ve sıvı sabun üreterek bölgeye gönderdiler.

Afet bölgesi için dezenfektan ürettiler

12 Şubat 2023 Pazar 12:27


Pandemi sürecinde dezenfektan ve temizlik malzemesi üretimi yapan okulun Kimya Teknolojisi Alanı öğretmen ve öğrencileri yaşadığımız asrın felaketi Kahramanmaraş Depremi sonrasında afet bölgesinde yaşanan hijyen sorunları sonrasında dezenfektan ve sıvı sabun üreterek depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adım attılar.

GÜNDE 10 TON ÜRETİM YAPABİLİRİZ

Kimya Teknolojisi Alan Şefi Muzaffer Oğuz; “Yaşanan bu büyük acı sonrasında hemen neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve afet bölgesinde büyük ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz dezenfektan ve sıvı sabun üreterek bölgeye gönderilmesi için Körfez Belediyesine teslim ettik. Böylesine bir günde acıların sarılması için herkes seferber oldu. Umarım bu acılar en kısa sürede sarılacaktır. Afet bölgesine kolonya, dezenfektan ve temizlik malzemesi göndermek isteyenler içinde üretim yapmaya hazırız. Üretim tesisimiz günlük 10 ton kapasiteyle üretim yapmaya hazır durumdadır. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor tüm ulusumuza geçmiş olsun diyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler
Körfez Hereke Nuh ÇimentoDezenfektan
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