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AFKOM uyardı: Sıcaklık düşecek!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi, soğuk ve kar yağışı için vatandaşları uyardı

AFKOM uyardı: Sıcaklık düşecek!

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi (AFKOM) vatandaşlara bölgemizi etkisi altına alması beklenen soğuk ve kar yağışı için uyarılarda bulundu. Kuvvetli rüzgarlarla hava sıcaklığının 8 ila 10 derece azalacağının beklendiği ifade edilen uyarıda, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

9 ARALIK'A KADAR...

AKFOM’dan gelen duyuruda Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre bölgemizin soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine gireceği ifade edildi. 06 - 09 Aralık tarihleri arasında hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı ve don olayı beklentisi bulunuyor. Vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel günlük rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz ettiği ifade edildiği uyarıda hususi araç sahiplerinin araçlarına kışlık kar lastiği takması, araçlarında zincir takoz ve çekme halatı bulundurması istenildi. Trafikteki araçların, Emniyet ve Karayolları ekiplerinin bildirdikleri yol güzergahlarını kullanmaları, Emniyet ve Karayolları ekiplerinin talimatlarına uymaları, yoğun olan yolları mümkünse kullanmamaları belirtildi. Başta soba ve baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimeleri, buzlanma, don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarılırken yoğun yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek kaza ve olaylara maruz kalanların 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerektiği kaydedildi.

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