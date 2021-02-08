AFKOM’dan Fırtına Uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden (AFKOM), vatandaşların beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olmaları uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın Türkiye’nin batı kesimlerinde etkili olacak. AFKOM’dan yapılan açıklamada Marmara Bölgesi ile birlikte Kocaeli’de de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

FIRTINA 90 KM/SA ULAŞABİLİR

Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına öncesi önlem alınması gerektiği belirtilen açıklamada soba ve baca gazi zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgusu yapıldı.

TEHLİKELERE KARŞI UYARI

Açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra bati kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayacak olan kuvvetli rüzgârın, Marmara’nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (50-70 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa), yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-70 km/sa) seklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazi zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”









