AFKOM’dan Fırtına Uyarısı

FIRTINA 90 KM/SA ULAŞABİLİR
Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına öncesi önlem alınması gerektiği belirtilen açıklamada soba ve baca gazi zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgusu yapıldı.
TEHLİKELERE KARŞI UYARI
Açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra bati kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayacak olan kuvvetli rüzgârın, Marmara’nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (50-70 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa), yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-70 km/sa) seklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazi zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”