banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AFKOM’dan fırtına uyarısı

Saatteki hızı 70-100 kilometre arasında değişen kuvvetli fırtınanın Marmara’nın batısı ve Kocaeli’ni etkilemesi bekleniyor.

AFKOM'dan fırtına uyarısı

22 Mart 2021 Pazartesi 11:23

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden (AFKOM),
vatandaşların beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olmaları
uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre
bugün sabah saatleri ile akşam saat 21 arasında Marmara Bölgesinin
güney doğusunda ve Kocaeli’de yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına esebileceği
tahmin ediliyor.
FIRTINA 100 KM/SA ULAŞABİLİR
Saatteki hızı 70-100 kilometre arasında olması beklenen fırtına öncesi önlem
alınması gerektiği belirtilen açıklamada soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç
ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara
karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgusu yapıldı.
TEHLİKELERE KARŞI UYARI
Açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; 22
Mart sabah saatleri ile akşam 21 arasında Marmara Bölgesinin
güneydoğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer
kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana
gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması
gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Oluşabilecek
olumsuzluklara karşı Acil 112’yi aramaları önemle rica olunur.”


AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’da Kentsel Dönüşümde tarihi hamle Darıca’da Kentsel Dönüşümde tarihi hamle
Atık suda sıfır kirlilik Atık suda sıfır kirlilik
Başkan Şayir’den ADA Treni müjdesi! Başkan Şayir’den ADA Treni müjdesi!
Gebze’de Dinamik Denetimler Sürecek Gebze’de Dinamik Denetimler Sürecek
Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada...
GTÜ, Bakanlık personeline eğitime devam ediyor GTÜ, Bakanlık personeline eğitime devam ediyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Darıca’da Kentsel Dönüşümde tarihi hamle
329 DAİREDEN OLUŞAN 256 EVLER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE BLOKLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Haberi Oku