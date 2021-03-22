AFKOM’dan fırtına uyarısı

Saatteki hızı 70-100 kilometre arasında değişen kuvvetli fırtınanın Marmara’nın batısı ve Kocaeli’ni etkilemesi bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden (AFKOM),

vatandaşların beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olmaları

uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre

bugün sabah saatleri ile akşam saat 21 arasında Marmara Bölgesinin

güney doğusunda ve Kocaeli’de yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına esebileceği

tahmin ediliyor.

FIRTINA 100 KM/SA ULAŞABİLİR

Saatteki hızı 70-100 kilometre arasında olması beklenen fırtına öncesi önlem

alınması gerektiği belirtilen açıklamada soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç

ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara

karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgusu yapıldı.

TEHLİKELERE KARŞI UYARI

Açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; 22

Mart sabah saatleri ile akşam 21 arasında Marmara Bölgesinin

güneydoğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer

kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana

gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması

gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Oluşabilecek

olumsuzluklara karşı Acil 112’yi aramaları önemle rica olunur.”

AA