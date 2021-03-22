AFKOM’dan fırtına uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden (AFKOM),
vatandaşların beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olmaları
uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre
bugün sabah saatleri ile akşam saat 21 arasında Marmara Bölgesinin
güney doğusunda ve Kocaeli’de yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına esebileceği
tahmin ediliyor.
FIRTINA 100 KM/SA ULAŞABİLİR
Saatteki hızı 70-100 kilometre arasında olması beklenen fırtına öncesi önlem
alınması gerektiği belirtilen açıklamada soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç
ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara
karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgusu yapıldı.
TEHLİKELERE KARŞI UYARI
Açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; 22
Mart sabah saatleri ile akşam 21 arasında Marmara Bölgesinin
güneydoğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer
kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana
gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması
gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Oluşabilecek
olumsuzluklara karşı Acil 112’yi aramaları önemle rica olunur.”
AA