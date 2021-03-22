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AFKOM’dan fırtına uyarısı

Saatteki hızı 70-100 kilometre arasında değişen kuvvetli fırtınanın Marmara’nın batısı ve Kocaeli’ni etkilemesi bekleniyor.

AFKOM'dan fırtına uyarısı

22 Mart 2021 Pazartesi 14:47

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden (AFKOM), vatandaşların beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olmaları uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre bugün sabah saatleri ile akşam saat 21.00 arasında Marmara Bölgesinin güney doğusunda ve Kocaeli’de yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına esebileceği tahmin ediliyor.

 

FIRTINA 100 KM/SA ULAŞABİLİR

Saatteki hızı 70-100 kilometre arasında olması beklenen fırtına öncesi önlem alınması gerektiği belirtilen açıklamada soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgusu yapıldı.

 

TEHLİKELERE KARŞI UYARI

Açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Yapılan son değerlendirmelere göre; 22 Mart sabah saatleri ile akşam 21.00 arasında Marmara Bölgesinin güneydoğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı Acil 112’yi aramaları önemle rica olunur.”

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