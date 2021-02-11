AFKOM’dan Kar Ve Soğuk Uyarısı

14 Şubat Pazar günü beklenen kar yağışı öncesi AFKOM uyardı: Toplu ulaşım araçlarını kullanın ve acil durumlarda 155, 153 ve 110’u arayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezin (AFKOM) vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 12 Şubat Cuma gününden itibaren Balkanlardan gelen yoğun ve yağışlı havanın etkisiyle hissedilir seviyede düşecek.

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Pazar günü kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara genelinde kar yağışının etkisini göstermesi beklendiği ifade edilen açıklamada 15 Şubat Pazartesi günü bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışının aralıklarla devam edeceği bilgisi yer aldı.

KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: Salı ve Çarşamba günleri ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI KULLANILMALI

Kar yağışının devam edeceği günlerde vatandaşların mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanması, trafiğe çıkmaya zorunlu araçların araçlarında zincir takoz ve çekme halatı bulundurması istendi.

ARANACAK NUMARALAR 155, 153 VE 110

Trafikteki araçların Emniyet ve Karayolları Ekiplerinin bildirdikleri yol güzergâhlarını kullanmaları, yoğun olan yolları mümkünse kullanmamaları, oluşabilecek kaza ve yoğun yağışa maruz kalanların 155 Emniyet, 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi ve 110 İtfaiye aramaları yeterli.