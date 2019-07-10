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AFKOM’dan vatandaşlara uyarı

Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi, beklenen hava muhalefeti nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

AFKOM'dan vatandaşlara uyarı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü Afet ve Koordinasyon Merkezi, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Afet ve Koordinasyon Merkezi, Kocaeli genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (4 – 8 derece) azalacağını belirtti.

 

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN

Rüzgârın, perşembe günü Kocaeli’nin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50 – 80 km/saat) esmesinin beklendiğini dile getiren AFKOM, vatandaşların kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın yol açabileceği, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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