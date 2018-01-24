Afrin Harekatı’ndan Sakarya Meydan Muharebesine

Ordumuz, ülkemizi bölüp parçalamak için sözde dost ve müttefiklerin maşası olarak terörist faaliyetlerde bulunanlara, düşmanlıklarının bedelini PKK/PYD-YPG’li teröristlere ağır ödetiyor. Afrin Harekâtının 4.günü geride kaldı. Bizler sıcak ev ve ofislerimizde otururken, soğuk havada ve karda Mehmetçik Afrin’de mücadele veriyor. Afrin Harekatı’nın bugün 5.günündeyiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin düşmanı şer odaklarına aman vermiyor. Operasyonun 4.gününden ayrıntıları sizlerle paylaşıyorum:

Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda 4 günlük hedefe 2 günde ulaşıldı. Hassa sınırın sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütlerini 'zırh delici' toplarla vuruyor. Sınırdan dönen çok sayıda tank, cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sabah saatlerinde sınır karakoluna yakın bir yerde konuşlanan 'M60T' tankların yanında ise kullanılmış çok sayıda 'zırh delici' top mermileri görüldü. Ayrıca bölgede kollarında sarı bant olan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerde bulunuyor. Kilis ve Hatay'dan Afrin'in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor.

Afrin'in dünya ile bağlantısı koptu

Türk ordusu ve ÖSO güçleri, halihazırda beş ayrı noktadan Afrin'e doğru terör hattını yardı. Afrin'de akşam saatlerinde internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi. Burseya Dağı'nda gece boyunca silah sesleri kesilmedi, YPG'li teröristlerin dağa hendekler kazdığı ortaya çıktı.

TSK’nın Afrin’deki terör hedeflerine havadan ve karadan başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı planlanandan çok daha hızlı ilerliyor. Normal şartlarda 4 günde ulaşılması planlanan hedeflere, teröristlerin kaçmasıyla birlikte 2 günde ulaşıldı. TSK ve ÖSO unsurları, ilerledikleri noktalarda ciddi bir direnişle de karşılaşmadı. Mehmetçik ve ÖSO’nun karadan ilerleyişi sayesinde 3. gününde 7.5 kilometrelik alan terörden temizlendi. Suriye’nin Rasulayn bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir asker hafif yaralandı. Sınırda konuşlu TSK birlikleri, terör hedeflerini ateş altına aldı. Son 24 saatte binden fazla kadın ve çocuğun bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

HALKTAN BÜYÜK DESTEK

Sınırın sıfır noktasında askerler obüs ve tanklarla nöbet tutarken köylüler de askerlere moral vermek için kurban kesti. Hatay’da bir grup vatandaş Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Afrin operasyonunda görev alan askerlere destek olmak amacıyla konvoy düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce vatandaş “Zeytin Dalı Harekatı”na gönüllü asker olarak katılmak için askerlik şubesine ve jandarma komutanlığına koştu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ALANLARINI GENÇLERE GEZDİRMELİ

Afrin Harekatı’nın beşinci günü geride kalırken, 96 yıl önce Ankara yakınlarında Polatlı ve Haymana’da yazılan destan olan, Sakarya Meydan Muhaberesi ile ilgili düşüncelerimizi de paylaşmak istiyorum. Viyana bozgunundan sonra düşmanı durduğumuz Sakarya Ovalarında yaşanan destansı mücadele gençlerimize anlatılıp tanıtılmalı. 2015 yılında burası tarihi Millî Park ilan edildi. Keşke daha önce buralar Milli Park ilan edebilseydi. Konuyla ilgili biz “Tarihimi Öğreniyor, Tabiatımı Seviyorum” projesi kapmasında Sakarya Meydan Muharebesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Konferans ve seminerlerle konuyu gündeme getirmek için gayret ediyoruz. Bu konuda hazırlamakta olduğumuz belgeselleri, telif ücreti almadan kanallara dağıtırken, seminer ve konferans çalışmalarımızda sürüyor. Her fırsatta bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı sayın Osman Aşkın Bak beyle bu konuyu görüştük.

Genç ÖNDER’in Kocaeli Başiskele’deki toplantısı için Kocaeli'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı sayın Osman Aşkın Bak beye Sakarya meydan muharebesinin yapıldığı Polatlı ve Haymana bölgesindeki şehitliklerin gençlere tanıtılması için bakanlığın çalışma başlatmasını, Sarıkamış şehitliklerinde olduğu gibi Sakarya şehitliklerinde de gençlere yürüyüş organize edilmesini istedik. Bakan Osman Aşkın Bak bu konuda çalışmalar yapmayı düşündüklerini, gençlerin Sakarya Meydan Muharebesi bölgesinin tanıtılması için gerekenin yapılacağını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı sayın Osman Aşkın Bak beye, ayrıca www.agrt.net ve Devri Alem Belgesel TV programı olarak ww.belgeselyayincilik.com olarak arşivimizde Sakarya Meydan muharebesi ile ilgili yer alan bilgi ve belgeleri gönderdik.

Gençlerimiz mutlaka Sakarya Medyan muhaberesi alanlarına götürülmeli. Sakarya Meydan muhaberesi tarihin çok önemli dönüm noktası. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun ön sözüdür. Tıpkı Çanakkale ve Sarıkamış’ta olduğu gibi gençler bu bölgelere götürülmeli. Gençlerimize fidan diktirilip, şehitlikler gezdirilmelidir.

DEVLET DEMİRYOLALRINA TARİHİ GÖREV

Devlet Demiryolları her gün Ankara-İstanbul arası bir çok tren seferi koyarak hızlı tren seferleri düzenlemekte. Bu konuda da Polatlı’da da Hızlı Tren istasyonu bulunmakta. İstanbul-Kocaeli-Adapazarı-Bilecik gibi şehirlerde Sakarya Meydan Muhaberesinin yapıldığı alanları gezmeye gidecek olan gençlere ve öğrencilere özel indirim yapmalıdır. Bu konuda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan beye tarihi görev düşüyor. Bu konuda yapılacak indirimlerle hem boş giden trenler dolmuş olacak, hem de Gençler şehitlikleri gezerek tarih ve kültür bilincine sahip olacaklar.